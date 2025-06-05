Соломія Вітвіцька зізналася, чому її весілля з нареченим-військовим може бути спонтанним

Вітвіцька висловилася про весілля

"Коли нас про це запитують, ми розуміємо, що тема може викликати неоднозначні емоції. Якесь грандіозне гуляння зараз дійсно не на часі", - зазначила вона.

Водночас зірка "плюсів" наголошує, що жити потрібно тут і зараз.

"Три роки триває повномасштабна війна. Скільки ще триватиме - ніхто не знає. А за цей час могли б одружитися багато пар, народитися багато дітей. Але багато хто відклав свої плани. Мені здається, навіть самі військові це розуміють, перебуваючи в небезпечних обставинах, що життя одне і його потрібно прожити повноцінно", - вважає Вітвіцька.

Водночас пара поки що не ухвалила остаточного рішення, коли та в якому форматі відбудеться їхнє весілля.

"Ми поки що не ухвалили остаточного рішення - яким буде весілля, коли воно буде. Думаю, все складеться само собою. Місяць і дату ми ще не вибирали", - чесно зізналася ведуча.

Крім того, Вітвіцька не заперечує, що це може бути спонтанне рішення.

"Ми жартуємо, що якщо навіть це буде маленьке камерне весілля тільки з родичами, то це вже щонайменше 50 осіб. А вони ще й усі з різних регіонів - Львівщина, Житомирщина, Київ. А якщо додати найближчих друзів - це вже 300 гостей! Тож, як не плануй - вийде велике свято. Але чи варто його робити саме зараз - ми ще не вирішили", - наголосила Соломія.

Соломія Вітвіцька з нареченим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Історія кохання Соломії Вітвіцької та Олексія Ситайла

Майбутні кохані були знайомі багато років, перетиналися на днях народження спільних знайомих, але спілкування між ними було поверхневе.

Усе змінилося після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Олексій, який до війни був суддею районного суду Сумської області, мобілізувався до ЗСУ і попросив у ведучої контакти волонтерів. Згодом Вітвіцька стала допомагати його підрозділу і між ними зав'язалися дружні стосунки.

Ведуча зізналася, що перший крок зробив Олексій, оскільки в неї не виникало романтичних думок.

У лютому 2025 року Ситайло зробив ведучій пропозицію руки та серця.

Соломія Вітвіцька з нареченим-військовим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)