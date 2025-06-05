Соломія Вітвіцька зізналася, чому її весілля з нареченим-військовим може бути спонтанним

Телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася думками про можливе весілля з нареченим, який служить у ЗСУ. Через складні реалії війни пара поки що не визначилася з датою і форматом святкування - зірка "плюсів" не виключає, що це може статися спонтанно.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на їхнє спільне інтерв'ю журналу Viva.
"Коли нас про це запитують, ми розуміємо, що тема може викликати неоднозначні емоції. Якесь грандіозне гуляння зараз дійсно не на часі", - зазначила вона.
Водночас зірка "плюсів" наголошує, що жити потрібно тут і зараз.
"Три роки триває повномасштабна війна. Скільки ще триватиме - ніхто не знає. А за цей час могли б одружитися багато пар, народитися багато дітей. Але багато хто відклав свої плани. Мені здається, навіть самі військові це розуміють, перебуваючи в небезпечних обставинах, що життя одне і його потрібно прожити повноцінно", - вважає Вітвіцька.
Водночас пара поки що не ухвалила остаточного рішення, коли та в якому форматі відбудеться їхнє весілля.
"Ми поки що не ухвалили остаточного рішення - яким буде весілля, коли воно буде. Думаю, все складеться само собою. Місяць і дату ми ще не вибирали", - чесно зізналася ведуча.
Крім того, Вітвіцька не заперечує, що це може бути спонтанне рішення.
"Ми жартуємо, що якщо навіть це буде маленьке камерне весілля тільки з родичами, то це вже щонайменше 50 осіб. А вони ще й усі з різних регіонів - Львівщина, Житомирщина, Київ. А якщо додати найближчих друзів - це вже 300 гостей! Тож, як не плануй - вийде велике свято. Але чи варто його робити саме зараз - ми ще не вирішили", - наголосила Соломія.
Соломія Вітвіцька з нареченим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Майбутні кохані були знайомі багато років, перетиналися на днях народження спільних знайомих, але спілкування між ними було поверхневе.
Усе змінилося після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Олексій, який до війни був суддею районного суду Сумської області, мобілізувався до ЗСУ і попросив у ведучої контакти волонтерів. Згодом Вітвіцька стала допомагати його підрозділу і між ними зав'язалися дружні стосунки.
Ведуча зізналася, що перший крок зробив Олексій, оскільки в неї не виникало романтичних думок.
У лютому 2025 року Ситайло зробив ведучій пропозицію руки та серця.
Соломія Вітвіцька з нареченим-військовим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
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