Что такое моктейли и биттеры - и почему это новый тренд среди украинцев

В жизнь украинцев ворвались совершенно новые алкогольные напитки, которые могут не вредить, а наоборот - быть полезными для организма человека. Встречали ли вы названия "моктейль" и "битер" в меню? Вот, что эти слова на самом деле означают.

Что такое "моктейли" и "биттеры" и как они влияют на организм человека, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) владелец крупнейшей коллекции алкоголя в Украине, исследователь культуры напитков и сторонник осознанного потребления Александр Карпусь.

Коктейль - это напиток, в который входит кроме алкогольных компонентов, еще и безалкогольные, такие как свежие соки, специи и фрукты. А могут ли они иметь положительное влияние на здоровье?

"Это интересный вопрос! Например, коктейльные биттеры - это концентрированные горькие настойки, которые еще в XIX веке продавали в аптеках как лекарство. Некоторые из них действительно могут стимулировать аппетит или помогать пищеварению, особенно если употреблять их в очень малых дозах (2-5 мл с водой перед едой). Но нужно признать: алкоголь в коктейле сводит на нет большинство потенциальных "полезностей" от соков или специй. Да, свежий цитрусовый сок содержит витамин С и может помогать организму перерабатывать алкоголь, но не стоит считать коктейли источником витаминов - это самообман", - пояснил эксперт. Александр Карпусь рассказал, что такое "моктейли" и "биттеры" - новый тренд в Украине (фото из личного архива)

Он добавил, что для тех, кто придерживается здорового образа жизни, есть интересная альтернатива - напиток под названием "моктейль".

"Моктейли - безалкогольные коктейли. Часто они содержат сиропы или сладкую газировку, но в хороших барах могут быть очень интересными, с использованием специй, ферментированных ингредиентов, натуральных ароматов. Безалкогольные алкогольные напитки - это тренд последних лет", - рассказал Александр Карпусь.

По словам эксперта, сейчас уже есть безалкогольные джины, виски, вина и даже ликеры. Некоторые из них действительно вкусные, другие - не очень.

"Надо пробовать. Слабоалкогольные коктейли - с очень низким содержанием алкоголя (например, до 1%). Вы почувствуете вкус, но не опьянение. Лично я, когда не хочу пить алкоголь, предпочитаю хороший зеленый чай, свежие соки или просто стакан холодной воды с лимоном. Это всегда хорошая идея", - советует Карпусь.