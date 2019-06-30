Сонце змінять грози: синоптики дали прогноз на початок липня

Прогноз погоди на 1 і 2 липня – синоптики прогнозують сонце і грози (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують, що сонце і грози в перші дні липня

Погода в Україні 1 і 2 липня буде дуже різною – сонячне небо зміниться грозовими зливами практично у всіх областях. Про те, де очікувати зливових гроз, а де очікується похолодання – розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Рівень тепла в перший день липня підніметься до позначки +27... +33 градуси тепла в середньому. При цьому найспекотніше буде в західних (+31... +33 градуси) і північних (+30... +33 градуси) областях. У центральних і південних регіонах буде на 1 градус нижче. Найпрохолодніше на сході – температура триматиметься на позначці +27... +30 градусів. При цьому дощів 1 липня в Україні не передбачається. У нічний час термометри опустяться до +14... +17 градусів, але в східних областях очікується "морозна ніч" – до +10 градусів тепла під Луганськом.

Прогноз погоди на 1 і 2 липня – синоптики прогнозують сонце і грози (ілюстративне фото: pixabay.com)

2 липня небо над Україною закриє циклон. У всіх областях, за винятком Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей, а також Кримського півострова, очікуються грозові зливи. Температура повітря в західних областях знизиться до +26... +30 градусів. А в приморських регіонах температурні показники злетять вгору – очікується спека до +35 градусів. У Кіровоградській, Дніпропетровській і Луганській областях очікується зростання тепла до +33 градусів в тіні.

Прогноз погоди на 1 і 2 липня – синоптики прогнозують сонце і грози (скріншот: meteo.gov.ua)

Також синоптик Наталя Діденко розповіла, яку погоду варто очікувати 1 і 2 липня.

"Липень в Україні почнеться з повернення спеки. Завтра - знову за +30 градусів. Сухо, сонячно. Але 2 липня ще побуде спека, а з третього липня почне з'їжджати на південь і таки зійде", - зазначила Діденко.

Крім того, повідомила синоптик, якою буде погода у Києві.

"Завтра у столиці - ясно, у вівторок - місцями дощ, гроза", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, що синоптики розповіли в яких регіонах буде негода.

Раніше повідомлялося, що у Франції був побитий абсолютний температурний рекорд.