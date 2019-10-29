У Сонячній системі може з'явитися ще одна планета: деталі

Плутон можуть повернути статус планети (Фото: колаж РБК-Україна)

Глава NASA зробив заяву про "спірне" небесне тіло

Плутон був оголошений малою планетою в Сонячній системі понад десять років тому, а астрономи вважали його просто "карликовою планетою". Тепер керівник NASA Джим Бріденстайн висловився про намір знову "підвищити" статус цього небесного тіла. Про це він заявив під час виступу в останній день Міжнародного астронавтичного конгресу у Вашингтоні, передає Forbes.

З дня свого відкриття в 1930 році і до 2006 року Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи. 24 серпня 2006 року Міжнародний астрономічний союз (МАС) вперше дав визначення терміну "планета", і Плутон не потрапляв під це визначення - його зарахували до нової категорії карликових планет разом з Ерідою та Церерою. Після перекласифікації Плутон був доданий до списку малих планет і отримав номер 134340 по каталогу Центру малих планет. Втім, деякі науковці все одно продовжують вважати, що Плутон має бути переклассіфіціровано назад у планету.

Фото: зображення з космічного корабля південно-східній частині Плутону (NASA/JHUAPL/SWRI)

Для покоління, вихованого на дев'яти планетах, це була важка новина, зазначає видання. У 2000-х роках з цього приводу тривали дебати в науковому світі.

У 2002 році за орбітою Нептуна був виявлений Квавар, діаметр якого становить близько 1110 км, а в 2004 році - Седна діаметром близько 1000 км. Таким чином, їх можна порівняти за розміром з Плутоном (2376,6 км). Так само як Церера втратила статус планети після відкриття інших астероїдів, так і статус Плутона мав бути переглянутий у світлі відкриття інших подібних об'єктів.

29 липня 2005 року було оголошено про відкриття Еріди. Вона виявилася найбільш масивним відомим транснептуновим об'єктом. Першовідкривачі Еріди і преса спочатку називали її десятою планетою, хоча консенсусу з цього питання не було. МАС встановив нове визначення планети, щоб уникнути наявності десятої.

Фото: Плутон і його місяць Харон (NASA/JHUAPL/SWRI)

Деякі астрономи вважали відкриття Еріди з набагато більшою масою найсильнішим аргументом на користь перекладу Плутона в розряд малих планет. Однак у Плутона залишалися ще два характерних для планет ознаки: наявність великого супутника і атмосфери.

Чому в NASA хочуть повернути Плутону статус планети

Як зазначає керівник Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору Бріденстайн, те, як ви повинні визначати планету, засноване на її внутрішньої цінності, а не на значеннях, які постійно змінюються, як динаміка орбіти.

Інші стверджують, що планета - це просто об'єкт з достатніми розмірами, щоб бути сферичним під дією власної гравітації.

Ілюстративне фото (pixabay)

На бік Бріденстина стали деякі науковці. В опублікованій раніше у цьому році статті під назвою "Перекласифікація астероїдів з планет на непланети" пояснюється, що "астероїд" широко визнавався вченими як підмножина "планет" протягом 150 років. У статті стверджується, що:

вчені вважали астероїди планетами до 1950-х років;

той факт, що тисячі астероїдів мають загальні орбіти, не має відношення до статусу планети;

астероїди були класифіковані як непланетні на основі геофізичних характеристик;

такі терміни, як "планета", визначаються науковим процесом, а не голосуванням (як з рішенням МАС у 2006 році щодо Плутона)

Хоча в статті не вказується, що Плутон слід рекласифікувати як планету, в ньому йдеться: "Ми пропонуємо спроби досягти консенсусу щодо планетарної таксономії не на основі ненаукового процесу голосування, а на основі прецеденту. Набір в науковій літературі та дискурсі, за допомогою якого перспективи розвиваються з додатковими спостереженнями та інформацією, точно так само, як у випадку з астероїдами". Це здається справедливим.