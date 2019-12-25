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Сонячне затемнення в грудні: як пережити і що робити категорично не можна

STYLERЖиття    25.12.2019 - 11:12
Сонячне затемнення в грудні: як пережити і що робити категорично не можна
Сонячне затемнення в грудні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи попередили, що 26 грудня не можна сваритися і витрачати гроші

Сонячне затемнення у грудні 2019 року буде особливим, так як воно буде кільцевим. Астрологи пояснюють, що таке явище буває дуже рідко. Сонячне затемнення пройде 26 грудня, і воно стане небезпечним через те, що в цей день буде сильний вплив Землі.

Всі події в цей день мають велике значення для майбутнього, тому варто тримати емоції в узді, виключити неприємні ситуації і залишатися в спокійному стані.

Що потрібно зробити під час сонячного затемнення

В цей день варто зайнятися плануванням. І це не тільки список планів того, що потрібно встигнути зробити до Нового року, але і спланувати найближчі кілька місяців або навіть рік.

Розкрити свій потенціал і поставити цілі. Астрологи зазначають, що в цей день удача буде на боці тих, хто не звертає з намічених шляхів і прагне до досягнення своїх цілей. В цей день буде особлива енергетика, яка дозволить розкрити свої таланти.

Матеріалізувати свої думки. В цей день варто направити потік своїх думок на позитив, удачу, успіх і щастя, так як сонячне затемнення дуже чутливе до того, що відбувається в головах. Всі негативні думки варто відкинути і націлитися на втілення своїх бажань.

Бути поруч з близькими людьми. 26 грудня сфера особистого життя та взаємин з людьми стане дуже важливим аспектом. Варто бути доброзичливим з рідними, друзями і колегами по роботі. Цей день може дати початок тісним зв'язкам з іншими людьми на довгий період.

Що не можна робити в день сонячного затемнення

У цей день не варто поспішати з прийняттям важливих рішень, так як вони можуть негативно позначитися на майбутньому. Необдумане рішення може викликати жалість або призвести до неприємних наслідків.

В цей день не можна сваритися, так як енергетика дня дуже сильна. Навіть незначна сварка може призвести до глибокого конфлікту, розриву відносин і втрати довіри з боку близьких людей. Варто уникати будь-яких конфліктів і негативних емоцій.

Не варто витрачати великі суми грошей в цей день, так як покупки можуть виявитися невдалими.

У день сонячного затемнення не варто ризикувати, так як є ймовірність нещасних випадків. Якщо є можливість відкласти поїздку – астрологи рекомендують це зробити. Якщо ні – то потрібно сідати за кермо в хорошому настрої і відпочив.

Також в цей день варто уникати ілюзій і бажання будувати повітряні замки, так як в день сонячного затемнення можна упустити щось важливе в реальному житті і нашкодити своєму майбутньому.

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