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У Чернівцях затопило вулиці і найбільший ринок

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 12:24
У Чернівцях затопило вулиці і найбільший ринок
Фото: паводок в Чернівцях (molbuk ua)

Рівень води у річці Прут перейшов критичну позначку

Сьогодні вночі рівень води у річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку. В результаті чого затопило вулиці, комунальне підприємство міста "Калинівський ринок" та приватний ринок.

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Крім того, гідрометцентр прогнозує, що піковий показник прибуття річки, що може нести загрозу для ринку, очікується сьогодні приблизно в обідній час. Він може становити 6 метрів.

Опубліковано Іваном Гончарюком Вівторок, 23 червня 2020 р.

Також голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук написав на своїй сторінці в Facebook, що в області працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"У разі необхідності, телефонуйте на "гарячу лінію" +30989362550", - написав він.

Через паводок в Чернівецькій області пошкоджено газорозподільчі підземні й надземні газопроводи. Через вимивання ґрунтів відбувається просідання опор надводного переходу між селами Джурі та Банилів у Вижницькому районі. Газопровід забезпечує розподіл блакитного палива до більше, ніж 2,5 тис. споживачів у 7 семи населених пунктах. Найбільше потерпіли від стихії Вижницький, Хотинський та Кіцманський райони. Наразі в області працює 15 бригад АДС, в найбільш постраждалих районах сформовано додаткові бригади та проведено підготовку до можливого оперативного відключення.

Опубліковано АТ "Чернівцігаз" Вівторок, 23 червня 2020 р.

Повідомляється, що на річці Прут - пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку 680-730 см над нулем поста.

Нагадаємо, опубліковано відео наслідків паводків в Івано-Франківській області.

Також повідомлялося, що у західні області відправили Нацгвардію і авіацію МВС.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України паводок
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