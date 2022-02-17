Солістка Go_A про Євробачення 2022: Україну можуть дискваліфікувати через "занадто політизований відбір"

Вокалістка Go_A Катерина Павленко висловилася про скандальний Нацвідбір на Євробачення 2022 з дискваліфікацією переможниці Alina Pash через поїздку до окупованого Криму та підробку довідки від прикордонників. Артистка вважає, що участь України в нинішньому конкурсі тепер під питанням.

Тепер, на думку Павленка, склалася неоднозначна ситуація, адже Заміна учасника на когось іншого навряд чи буде доречною.

"Є велика ймовірність, що можуть визнати, що в Україні занадто політизований відбір відбувся, і взагалі дискваліфікувати нас цього року", - поділилася побоюваннями солістка Go_A, яка викликала фурор на Євробаченні минулого року з піснею "Шум".

Вона не впевнена, чи погодяться відправлятися на нинішній Міжнародний конкурс в Турин інші артисти замість Alina Pash, та й чи буде така заміна справедливою.

"Якщо ми зараз відправимо замість Аліни Паш іншого артиста, то мені здається, його теж може спіткати хвиля хейта з боку людей, які вболівали за те, щоб поїхала Аліна Паш. І не зрозуміло, чи погодиться хто-небудь брати на себе цей удар", - сказала Павленко.

У цьому контексті вона нагадала про ситуацію в 2019 році зі співачкою MARUV, коли в підсумку її зняли після перемоги на Нацвідборі, але замість неї ніхто інший з учасників не захотів їхати на конкурс.

Так, звернула увагу артистка, організаторам національного відбору, які встановили правила участі, слід було б ретельно стежити за їх дотриманням.

Павленко зазначила, що про нелегальну поїздку Аліни Паш до Криму було відомо ще до старту відбору, і організатори повинні були врахувати це відразу.

"Дуже дивно, що на це закрили очі. Адже було ясно, що суспільство буде дуже неоднозначно реагувати на цю ситуацію. Невже вони думали, що ніхто нічого не запідозрить і що українці забули про цю історію?!"- дивується солістка Go_A.

Взагалі, додала Павленко, Нацвідбір проводиться для того, щоб"вибрати гідного представника".

"І мені здається замінювати учасника недоречно. Це і так неприємна історія, тому що в Європі вже оголосили, що буде Аліна Паш і фанати почали вибудовувати свої прогнози. А тепер ми їх ставимо перед фактом, що у нас буде інший учасник", сказала вона.