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Скумбрія швидкого засолу вдома: їсти рибу можна вже за 2 години

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Середа 30 березня 2022 16:53
Скумбрія швидкого засолу вдома: їсти рибу можна вже за 2 години Фото: Як засолити вдома скумбрію (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Скумбрія вважається дуже поживною і корисною рибою, яка чудово підходить для соління. Пропонуємо вам приготувати вдома солону скумбрію про запас кількома способами: експрес-методом, коли їсти рибу можна вже за кілька годин, і способом, який потребуватиме трохи більше часу.

Про це пише ресурс Shuba.

Кілька дієвих порад

Коли обираєте рибу, старайтеся брати тушки середнього розміру, бо через сіль вона втрачає рідину і, відповідно, зменшується в об’ємах.

Також зверніть увагу на цілісність, запах, колір та пружність скумбрії. Вона не має викликати підозр щодо свіжості.

Експрес-метод

Якщо ви хочете поласувати соленою скумбрією якомога швидше, беріть філе, а не цілу рибину, і додавайте оцет. Завдяки експрес-методу її можна буде з’їсти за 2-3 години.

Інгредієнти:

  • Скумбрія - 2 шт.
  • Сіль - 50 г
  • Цукор - 20 г
  • Мелений коріандр - 14 г
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Перець чорний горошок - 6 шт.
  • Гірчиця в зернах - 20 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Оцет 9% - 15 мл

Покрокове приготування риби

Відріжте голову риби, плавники і видаліть тельбухи. Ретельно промийте рибу.

Зробіть суміш для засолювання. Для цього гірчицю, перець, лавровий лист, коріандр змішайте і перемеліть в блендері.

Добре натріть рибу всередині і зверху спеціями, сіллю і цукром. Покладіть у рукав, зав’яжіть і відправте в холодильник на 2 доби.

Перед подачею на стіл промийте рибу від спецій, наріжте на шматки шириною 2 сантиметри. Викладіть в оселедницю, полийте олією.

Цибулю почистьте, наріжте тоненькими півкільцями, полийте оцтом, присипте цукром. Маринуйте 5 хв.

Скумбрію присипте маринованою цибулею і подавайте до столу.

Чим корисна скумбрія

У цієї рибки ніжне і соковите м’ясо, а ще дуже багато вітамінів і мікроелементів: групи В, A, E, D, С, K, кальцій, фосфор, магній, сірка і хлор.

Вони сприяють кращій роботі нервової системи, регулюють гормональний фон, зміцнюють кістки та укріплюють судини.

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