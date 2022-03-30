Скумбрія швидкого засолу вдома: їсти рибу можна вже за 2 години
Скумбрія вважається дуже поживною і корисною рибою, яка чудово підходить для соління. Пропонуємо вам приготувати вдома солону скумбрію про запас кількома способами: експрес-методом, коли їсти рибу можна вже за кілька годин, і способом, який потребуватиме трохи більше часу.
Про це пише ресурс Shuba.
Кілька дієвих порад
Коли обираєте рибу, старайтеся брати тушки середнього розміру, бо через сіль вона втрачає рідину і, відповідно, зменшується в об’ємах.
Також зверніть увагу на цілісність, запах, колір та пружність скумбрії. Вона не має викликати підозр щодо свіжості.
Експрес-метод
Якщо ви хочете поласувати соленою скумбрією якомога швидше, беріть філе, а не цілу рибину, і додавайте оцет. Завдяки експрес-методу її можна буде з’їсти за 2-3 години.
Інгредієнти:
- Скумбрія - 2 шт.
- Сіль - 50 г
- Цукор - 20 г
- Мелений коріандр - 14 г
- Лавровий лист - 2 шт.
- Перець чорний горошок - 6 шт.
- Гірчиця в зернах - 20 г
- Цибуля - 1 шт.
- Оцет 9% - 15 мл
Покрокове приготування риби
Відріжте голову риби, плавники і видаліть тельбухи. Ретельно промийте рибу.
Зробіть суміш для засолювання. Для цього гірчицю, перець, лавровий лист, коріандр змішайте і перемеліть в блендері.
Добре натріть рибу всередині і зверху спеціями, сіллю і цукром. Покладіть у рукав, зав’яжіть і відправте в холодильник на 2 доби.
Перед подачею на стіл промийте рибу від спецій, наріжте на шматки шириною 2 сантиметри. Викладіть в оселедницю, полийте олією.
Цибулю почистьте, наріжте тоненькими півкільцями, полийте оцтом, присипте цукром. Маринуйте 5 хв.
Скумбрію присипте маринованою цибулею і подавайте до столу.
Чим корисна скумбрія
У цієї рибки ніжне і соковите м’ясо, а ще дуже багато вітамінів і мікроелементів: групи В, A, E, D, С, K, кальцій, фосфор, магній, сірка і хлор.
Вони сприяють кращій роботі нервової системи, регулюють гормональний фон, зміцнюють кістки та укріплюють судини.
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