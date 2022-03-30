Скумбрия быстрого посола дома: есть рыбу можно уже через 2 часа
Скумбрия считается очень питательной и полезной рыбой, которая прекрасно подходит для соления. Предлагаем вам приготовить дома соленую скумбрию впрок несколькими способами: экспресс-методом, когда есть рыбу можно уже через несколько часов, и способом, который потребует немного больше времени.
Об этом пишет ресурс Shuba.
Несколько действенных советов
Когда выбираете рыбу, старайтесь брать тушки среднего размера, потому что из-за соли она теряет жидкость и, соответственно, уменьшается в объемах.
Также обратите внимание на целостность, запах, цвет и упругость скумбрии. Она не должна вызывать подозрений относительно свежести.
Экспресс-метод
Если вы хотите полакомиться соленой скумбрией как можно скорее, берите филе, а не целую рыбину, и добавляйте уксус. Благодаря экспресс-методу ее можно будет съесть через 2-3 часа.
Ингредиенты:
- Скумбрия - 2 шт.
- Соль - 50 г
- Сахар - 20 г
- Молотый кориандр - 14 г
- Лавровый лист - 2 шт.
- Перец черный горошек - 6 шт.
- Горчица в зернах - 20 г
- Лук - 1 шт.
- Уксус 9% - 15 мл
Пошаговое приготовление рыбы
Отрежьте голову рыбы, плавники и удалите потроха. Тщательно промойте рыбу.
Сделайте смесь для засолки. Для этого горчицу, перец, лавровый лист, кориандр смешайте и перемелите в блендере.
Хорошо натрите рыбу внутри и сверху специями, солью и сахаром. Положите в рукав, завяжите и отправьте в холодильник на 2 суток.
Перед подачей на стол промойте рыбу от специй, нарежьте на куски шириной 2 сантиметра. Выложите в селедочницу, полейте маслом.
Лук почистьте, нарежьте тоненькими полукольцами, полейте уксусом, присыпьте сахаром. Маринуйте 5 мин.
Скумбрию присыпьте маринованным луком и подавайте к столу.
Чем полезна скумбрия
У этой рыбки нежное и сочное мясо, а еще очень много витаминов и микроэлементов: группы В, A, E, D, С, K, кальций, фосфор, магний, сера и хлор.
Они способствуют лучшей работе нервной системы, регулируют гормональный фон, укрепляют кости и укрепляют сосуды.
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