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Готуємо найсмачнішу кашу з недорогих круп: про ці хитрощі багато хто не знає

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Вівторок 29 березня 2022 13:59
Готуємо найсмачнішу кашу з недорогих круп: про ці хитрощі багато хто не знає Фото: Як приготувати смачну кашу (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Здавалося, що може бути простіше, ніж приготувати кашу з недорогої крупи - перлової, кукурудзяної, пшона? Проте тут є багато нюансів, знаючи які можна наварити не просто їстівної каші, а такої, що від тарілки за вуха не відтягнеш.

Як готувати кашу з простих українських круп - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Пропорції

Перед приготуванням крупу слід помити, і варити в пропорції 1:2.5-3. Наприклад, на одну чашку промитої гречки треба дві з половиною чашки води чи окропу. Можете взяти 3, але тоді гречка буде сильно розварена.

Знімаємо з вогню трохи раніше

Такі каші, як пшоно (просо), пшенична та ячмінна варто зняти з вогню ще до того, як каша повністю приготується.

Коли на поверхні щезне "водичка", дно уже згорить. Тому краще вчасно накрийте кришкою і загасіть вогонь. За п'ять хвилин каша буде готова.

Замочуємо, готуємо в духовці та інші нюанси

Перлову крупу та цілу пшеницю варто замочити за 3-8 годин до приготування, і теж завчасно зняти з плити.

Кукурудзяну кашу зручно готувати в горщику та в духовці.

Пшоняну, ячмінну та пшеничні каші не треба накривати кришкою під час приготування. А ще їх треба інколи помішувати.

Як правильно зберігати крупи

Щойно куплені крупи, навіть якщо вони є стратегічним запасом, варто пересипати в герметичну тару, як-от спеціальні контейнери чи бодай пластикові пляшки з-під молока. Це збереже крупу від молі, перепадів вологості, цвілі та розсипання.

Раніше ми писали, як правильно готувати заморожене листкове тісто.

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