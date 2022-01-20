Солимо червону рибу, яка буде готова вже за годину: дуже простий спосіб

Червона риба - ідеальна закуска для святкового і повсякденного столу. А при домашньому засолюванні вона виходить не тільки в рази дешевше, але і набагато смачніше магазинної.
Як засолити рибу експрес-методом, коли вона буде готова вже через годину, розповіла відомий фудблогер Alina FooDee.
За словами кулінарки, такий спосіб засолу підходить для будь-якого виду червоної риби. Вона виходить малосольна, ніжна і дуже смачна.
Для 500-600 грам червоної риби нам знадобиться:
Рибу очистити від луски, видалити хребет, ребра і кістки (добре виходить за допомогою пінцета), шкіру потрібно залишити.
Сіль змішати з цукром і посипати рибку з усіх боків. Якщо солити червону рибу цілим шматком, то вже через 8-12 годин отримаємо малосольну рибку. Ступінь солоності можна регулювати на свій смак.
Якщо необхідно засолити рибу дуже швидко, то наріжте її шматочками товщиною 1 см, і посипте сумішшю солі і цукру.
Через 1-2 години така рибка вже готова до вживання.
При засолюванні з червоної риби виділяється рідина під дією солі. Як тільки ступінь просолу вас влаштовує, цю рідину потрібно злити, а рибу перекласти в чисту скляну ємність або ж подавати на стіл.
Це важливо: солити рибу найкраще в скляній ємності, а в металевій - вкрай небажано, так як риба може отримати металевий присмак.
Раніше блогер також розповіла, як засолити рибу цілим шматком.
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