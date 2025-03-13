Сочные и ароматные: готовим запеченные котлеты с секретным ингредиентом

Что вам понадобится:

Фарш по вашему вкусу - 1 кг

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Яйцо - 1 шт.

Вода - 2 ст. ложки

Картофель - 300 г

Манная крупа - 2 ст. ложки

Молоко - 2 ст. ложки

Соль, специи - по своему вкусу

Масло для смазывания

Как готовить сочные запеченные котлеты

Чеснок и лук нужно почистить и сложить в чашу блендера. Добавьте 2 столовых ложки воды и измельчите до однородной массы.

Очищенный картофель натрите на мелкую терку и отожмите сок. В фарш добавьте яйцо, измельченные лук и чеснок, и картофель. Все хорошо перемешайте.

В готовый фарш добавьте соль, перец, любимые специи по вашему вкусу, можно мелко нарезанную зелень и манную крупу - 2 столовых ложки. Тщательно вымешайте фарш и дайте ему постоять 10-15 минут, чтобы манка набухла.

Возьмите форму для запекания, смажьте маслом или растительным. Влажными руками начинайте формировать котлеты и выкладывайте их в форму.

Духовку разогрейте до 190-200 градусов. Запекайте котлеты 30-35 минут. При подаче на стол можно добавить любимый соус.

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