Сочные постные котлеты из самых простых продуктов: ничего вкуснее вы еще не ели

Что вам понадобится:

Овсяные хлопья - 200 г

Картофель - 250 г

Чеснок - 3 зубчика

Лук репчатый - 2 шт.

Соль, специи, черный молотый перец - по своему вкусу

Масло для жарки

Как готовить котлеты из овсянки и картофеля

Возьмите глубокую посуду, высыпьте туда овсяные хлопья и залейте кипятком так, чтобы вода едва покрывала хлопья. Если у вас овсянка мелкая, быстрого приготовления - оставьте набухать на 10 минут. Если же грубого помола, для варки - оставьте на 30 минут.

Чеснок и лук нужно измельчить на терке или с помощью блендера. Картофель очистить и натереть на крупной терке.

Сложить все в одну посудину, добавить овсянку, соль и любимые специи. Пикантный вкус котлетам придадут куркума или паприка - экспериментируйте!

Всю массу нужно очень хорошо вымешать. Поставьте сковородку на огонь, разогрейте, добавьте масло. Мокрыми руками (чтобы фарш не прилипал к рукам), сформируйте небольшие и плоские котлеты. Жарьте до золотистого оттенка с двух сторон.

Подавать к столу котлеты можно с овощами, гарнирами, салатом и любым соусом по вашему вкусу.

Вас может заинтересовать: