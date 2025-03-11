Соковиті пісні котлети з найпростіших продуктів: нічого смачнішого ви ще не їли

Що вам знадобиться:

Вівсяні пластівці - 200 г

Картопля - 250 г

Часник - 3 зубчики

Цибуля - 2 шт.

Сіль, спеції, чорний молотий перець - до свого смаку

Олія для смаження

Як готувати котлети з вівсянки та картоплі

Візьміть глибокий посуд, висипте туди вівсяні пластівці та залийте окропом так, щоб вода ледь покривала пластівці. Якщо у вас вівсянка дрібна, швидкого приготування - залиште набухати на 10 хвилин. Якщо ж грубого помелу, для варіння - залиште на 30 хвилин.

Часник та цибулю потрібно подрібнити на тертці або за допомогою блендера. Картоплю очистити та натерти на великій тертці.

Скласти все в одну посудину, додати вівсянку, сіль і улюблені спеції. Пікантного смаку котлетам нададуть куркума або паприка - експериментуйте!

Усю масу потрібно дуже добре вимішати. Поставте сковорідку на вогонь, розігрійте, додайте олію. Мокрими руками (щоб фарш не прилипав до рук), сформуйте невеликі та пласкі котлети. Смажте до золотистого відтінку з двох сторін.

Подавати до столу котлети можна з овочами, гарнірами, салатом та будь-яким соусом до вашого смаку.

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