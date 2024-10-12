Соколова остро высказалась о рейде ТЦК на концерте ОЕ. Вспомнила и про "Квартал 95"

Что сказала Соколова о рейде ТЦК на концерте ОЕ в Киеве

По словам Янины, ей странно наблюдать за "криками маминых черешен, которые не обновили данные в ТЦК и пришли на концерт".

"Уважаемые граждане мужского пола воюющей страны. У вас было достаточно времени, чтобы решить свои вопросы по ТЦК. А теперь вы кричите: позор полиции? Не позоритесь сами", - написала Соколова.

Ведущая подчеркнула, что "поколение тех, кому болит - не сц#т и не скрывается от ТЦК с намерением избежать мобилизации".

Дальше ее интонация стала острее.

"Пи#дуйте на шоу Потапа в Испанию. Или где там он... Но вопрос все же стоит: почему 5 октября во время концерта вечернего, или какой он там сейчас - "Единый Квартал", представителей ТЦК у входа не было. Там урожай, думаю, был бы лучше", - написала Соколова.

Вместе с тем, она поздравила "Океан Ельзи" с 30-летием, которое легендарный коллектив празднует 12 октября, и отметила, что она "сформировалась" сама благодаря этой группе вами, а теперь формируются и ее дети.

"Спасибо за исторический вклад в развитие страны и нации", - обратилась к фронтмену ОЕ журналистка.

Скриншот поста Янины Соколовой

Что известно о рейде ТЦК на концерте ОЕ 11 октября

11 октября во время концерта "Океана Ельзи" в киевском Дворце спорта прошла масштабная проверка посетителей мужского пола работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки и правоохранителями.

Так, около полусотни работников ТЦК и полиции проверяли документы выходивших из локации мужчин. Некоторых мужчин задерживали и силой заводили в полицейские фургоны.

Во время этих действий люди скандировали: "Позор полиции". Не обходилось и без минимальных стычек во время задержаний.

Это событие вызвало широкий резонанс в обществе. Одни считают, что в проверке военно-учетных данных мужчин призывного возраста нет ничего плохого, ведь все должны обновить данные. Другие же возмущены такими действиями военных и полиции, считая их неуместными во время культурного мероприятия, тем более - мероприятия такого масштаба и важности, ведь ОЕ активно помогают ВСУ и перечисляют значительные средства с концертов на нужды армии.

Как реагируют на скандал ТЦК и Святослав Вакарчук

Руководство киевского ТЦК наотрез отказалось комментировать ситуацию.

Вакарчук отреагировал на скандал с ТЦК, но прямо говорить о вручении повесток посетителям концерта он не захотел.

В своем обращении к фанатам артист просто поблагодарил всех за поддержку и отметил, что он и его музыканты благодарны всем, кто пришел на концерт в пятницу.

"Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", - сказал Святослав Иванович.