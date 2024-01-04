Соколова эмоционально разнесла "Квартал 95" за шутки о Скадовске (видео)

Журналистка Янина Соколова отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг студии "Квартал 95" . В новогоднюю ночь юмористы шутили на теме языкового вопроса и "приплели" туда временно оккупированный Скадовск Херсонской области.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), мыслями по поводу скандала Соколова поделилась в новом видео, которое она уже разместила на своем YouTube-канале.

Что Соколова думает о скандальном выступлении "Квартала"

Журналистка напомнила, что в номере речь шла о девушке из Скадовска, которая выехала в Закарпатье и пытается общаться на украинском языке. При этом главная героиня, которую сыграла Гатун, совершает ошибки и радует публику неудачными попытками правильно произносить слова.

"Кстати среди выходцев из Херсонской области есть люди и в нашей команде, а все мои корни по бабушкиной и дедушке линии - все они из Херсонской области, все они украиноязычными были до определенного времени, когда Российская Федерация не начала это активно делать, их русифицировать, равно как и жителей других городов", - подчеркнула Соколова.

"Сами жители Скадовска в этом не виноваты и сейчас они переживают фактически ад, находясь в лапах Кремля", - добавила она.

При этом журналистка напомнила, что во временно оккупированном Скадовске россияне публично казнили медсестру. Это была 56-летняя женщина, которая крикнула "Скадовск - это Украина".

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Также журналистка отметила, что очень хочет, чтобы уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, уже реагировавший на скандальные заявления Ирины Фарион, проверил "Квартал 95".

"Я жду очень вашей реакции и проверки внеплановой, как телеканала 1+1, так и "Квартала", который выпускает все это в эфир", - заявила Соколова.

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Напомним, после неудачных шуток о Скадовске первым решил оправдаться юморист Юрий Великий. Он попытался донести, что действительно имелось в виду, и извинился за оскорбления.

Впоследствии и Гатун отреагировала на хейт неудачного номера. На фоне скандала юмористку начали обвинять в том, что она в 2019 году отдыхала в Крыму.