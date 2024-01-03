"Ошибаться не стыдно": Юрий Великий объяснился за номер "Квартала 95" про Скадовск

Появившийся в программе "Вечерний квартал" номер о девушке из Скадовска взорвал сеть. Украинцы возмущены шутками о городе, который находится в оккупации и о том, как девушка путает слова при попытке говорить по-украински. Исполнитель роли "закарпатца" Юрий Великий попытался донести, что действительно имелось в виду и извинился за оскорбления.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Юрия Великого на его странице в Instagram.

Как отметил комик, название города выбрали только из-за его созвучности в шутке, и на городе Скадовска мог быть любой другой город Украины.

"Многие сейчас пишет в соцсетях о Новогоднем Квартале, а именно о номере в котором я сыграл закарпатца, помогавшего девушке из Скадовска (украинского города на юге Украины) общаться на украинском языке. Прокомментирую эту ситуацию лично от себя. Многих возмутил написанный авторами каламбур, который возникает при фразе "Я из Скадовска". Если бы смешной каламбур вышел из названия любого другого украинского города, в котором люди больше разговаривали по-русски, было бы название этого города, возможно, действительно, в этой ситуации неуместно было для шуток выбирать именно Скадовск, который сегодня находится под враждебной оккупацией, но этот номер не о "сиськах" и не о Скадовске", - объясняет Юрий.

Он добавил, что это номер о людях, которые в повседневном общении не решаются говорить по-украински, опасаясь того, что разговаривая с ошибками, они как-то не так будут выглядеть в глазах других людей.

"Поэтому главный месседж этого номера в том, что ошибаться не стыдно. Стыдно в своей стране не разговаривать на родном языке. Каждый человек воспринимает и толкует юмор индивидуально. Поэтому если кто-то ищет негативный подтекст - он его находит. Но, я и мои коллеги вложили в этот номер исключительно положительный месседж с целью мотивировать русскоязычных людей переходить на украинский", - рассказал комик.

Он объяснил, что команда не ставила своей целью оскорбить кого-либо из украинцев, особенно тех, кто сейчас находится под оккупацией. Также Юрий извинился за оскорбления.

"И если этот номер задел чьи-то чувства, мы приносим свои извинения. Но нас точно нельзя винить в непонимании боли наших сограждан с временно оккупированных территорий, тем более что некоторые из наших актеров и авторов родились именно в этих городах. И мы делаем свою дело для того, чтобы улучшать настроение и поднимать боевой дух наших граждан и защитников. И будем продолжать это делать. Скадовск - это Украина. Скадовск говорит по-украински. Слава Украине!" – написал он.

Из-за чего возник скандал

В новогоднем выпуске юмористического шоу "Вечерний квартал" актеры обидно пошутили о жителях оккупированного города Скадовска и восточных регионах Украины. Они показали пародию на русскоязычную девушку из Скадовска, вынужденно оказавшуюся в Закарпатье. Там она общается с местными жителями и говорит по-украински с ошибками. Однако она совершает много ошибок, извращая содержание слов и некоторые шутки звучат очень некстати.

Например, когда девушка сообщает, что она из Скадовска, это звучит как "Сиськадовска".

На выступление отреагировал мэр Скадовска - он записал видео, в котором упрекнул режиссеров и выразил надежду, что они смогут увидеться.

Главная редактор онлайн-издания Кавун.City и координатор херсонской сети Район.in.ua Евгения Вирлич подала жалобу на телеканал "1+1" в Комиссию по журналистской этике через выпуск о Скадовске.

А по соцсетям прокатилась волна гнева и флешмобов - в защиту Скадовска и его украиноязычных жителей. Некоторые из них погибли от рук оккупантов за свою проукраинскую позицию.