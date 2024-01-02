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"95-й Квартал" высмеял оккупированный Скадовск: мэр города отреагировал (видео)

Вторник 02 января 2024 18:50
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"95-й Квартал" высмеял оккупированный Скадовск: мэр города отреагировал (видео) Пародия "95 квартала" на оккупированный Скадовск (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

В новогоднем выпуске юмористического шоу "Вечерний квартал" актеры обидно пошутили о жителях оккупированного города Скадовска и восточных регионах Украины. Городской голова Александр Яковлев сразу отреагировал.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу политика.

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"Кварталовцы" показали пародию на русскоязычную девушку с Востока Украины, которая переехала в Закарпатье и пытается говорить по-украински.

Однако делает это, перекручивая смысл слов, что выглядит, мягко говоря, нелепо.

Очевидно, авторы сценки так не считают, и им показалась пародия смешной.

Кроме того, в номере допущены географические ошибки, поскольку девушка переехала с Востока, но говорит, что она из Скадовска.

Мэр города отреагировал

Яковлев процитировал одного из борцов за независимость Украины - Симона Петлюру: "Нам не так страшны московские вши, нам страшны украинские гниды".

Также он отметил, что подобные шутки должны остаться на совести режиссеров.

Политик надеется, что им хватит сил извиниться перед украинцами.

&quot;95-й Квартал&quot; высмеял оккупированный Скадовск: мэр города отреагировал (видео)

Мэр Скадовска (фото: facebook.com/OleksandrYakovliev)

"Скадовск сегодня в оккупации, и действительно в чем сейчас нуждаются скадовчане это поддержка. Знаю, что у нас много людей были русскоязычными, но все хорошо понимают украинский, и хорошо говорят на украинском" - сказал Александр.

Также городской голова решил поддержать жителей оккупированного города и запустил флешмоб "Скадовск говорит на украинском".

"Предлагаю всем скадовчанам поддержать и зачитать что-то на украинском. Независимо от того где вы есть теперь, знаю, что в сердце вы любите Скадовск. Украинский Скадовск. Потому что именно за украинский язык и культуру сегодня нас пытается уничтожить орда. А мы сильнее - потому что мы едины", - написал городской голова.

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