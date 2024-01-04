Соколова емоційно рознесла "Квартал 95" за жарти про Скадовськ (відео)

Журналістка Яніна Соколова відреагувала на скандал, який розгорівся навколо студії "Квартал 95" . У новорічну ніч гумористи жартували на тему мовного питання та "приплели" туди тимчасово окупований Скадовськ Херсонської області.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), думками щодо скандалу Соколова поділилася у новому відео, яке вона вже розмістила на своєму YouTube-каналі.

Що Соколова думає про скандальний виступ "Кварталу"

Журналістка нагадала, що у номері йшлося про дівчину зі Скадовська, яка виїхала до Закарпаття та намагається спілкуватися українською. При цьому головна героїня, яку зіграла Гатун, робить помилки та веселить публіку невдалими спробами правильно вимовляти слова.

"До речі серед вихідців із Херсонської області є люди і в нашій команді, а все моє коріння по бабусиній і дідусевій лінії - усі вони з Херсонської області, усі вони україномовними були до певного часу, коли Російська Федерація не почала це активно робити, їх русифіковувати, так само як і мешканців інших міст", - наголосила Соколова.

"Самі мешканці Скадовська в цьому не винні і зараз вони переживають фактично пекло, перебуваючи в лапах Кремля", - додала вона.

При цьому журналістка нагадала, що у тимчасово окупованому Скадовську росіяни публічно стратили медсестру. Це була 56-річна жінка, яка вигукнула "Скадовськ - це Україна".

Журналістка нагадала про вбивство українки (скріншот)

Соколова публічно звернулася до омбудсмана

Також журналістка зазначила, що дуже хоче, аби уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який вже реагував на скандальні заяви Ірини Фаріон, перевірив "Квартал 95".

"Я чекаю дуже на вашу реакцію і на перевірку позапланову, як телеканалу 1+1, так і "Кварталу" який випускає все це в ефір", - заявила Соколова.

Скандал навколо "Кварталу" - останні новини

Нагадаємо, після невдалих жартів про Скадовськ першим вирішив виправдатися гуморист Юрій Великий. Він спробував донести, що насправді малося на увазі та вибачився за образи.

Згодом і Гатун відреагувала на хейт невдалого номера. На тлі скандалу гумористку почали звинувачувати у тому, що вона у 2019 році відпочивала у Криму.