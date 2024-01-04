У мамы известного ведущего нашли онкологию: "Переживаю очень тяжелый этап"

Актер Александр Попов, который за последние семь лет был ведущим шоу "Сніданок. Вихідний", рассказал о болезни матери. У нее нашли рак, поэтому семья артиста переживает непростой период.

"Очень трудный этап"

По словам ведущего, в конце 2023 года он уже не мог представить, какие еще проблемы могут упасть ему на голову, ведь три месяца назад он узнал об онкологии у матери.

"Переживаю очень трудный этап с мамой... Мы сейчас лечимся, делаем химиотерапию", - рассказал Попов.

Ведущий и его мать на архивном снимке (фото: instagram.com/akter)

При этом артист отметил, что сейчас он очень хорошо понимает, почему в Украине нужно легализовать медицинский каннабис. Эту тему он обсуждал с онкологами и экспертами. Состояние матери Попов называет тяжелым, она между второй и третьей стадиями.

"Когда ты меня спросил о медицинском каннабисе, еще бы два месяца назад я бы сказал: "Да я не в теме". А сейчас я знаю, насколько это важно, потому что я погрузился в эту проблему, я общался с онкологами, с классными онкологами", - объяснил артист.

Попов в студии "Сніданку" вместе с коллегами (фото: instagram.com/akter)

Как ведущий и его мать переживают тяжелый период

Попов рассказал, что он пытается поддерживать маму. Теперь женщине нужно переехать в Киев, чтобы жить с сыном. Впрочем, она не очень этого хочет. Кроме того, ведущему нужно купить или арендовать двухкомнатную квартиру, чтобы у него и его жены с матерью было место для совместной жизни.

"Мне кажется, все от головы, во-первых. У мамы сахарный диабет от нервов, потом инфаркт от нервов, пять стентов в сердце... Мы с мамой тоже сейчас проходим сложный этап отношений, когда она не хочет жить со мной, потому что она хочет жить сама, потому что она прожила много времени сама, но уже такой период, когда она не может, к сожалению, это делать сама", - пояснил Попов.

Ведущий и его мама (фото: instagram.com/popovaluda1955)

Ведущий консультируется с психологами и пытается восстановить состояние матери. Женщина же тяжело переживает этот период.

"Я ее перевожу сюда и нам нужно искать какую-то квартиру, чтобы мы жили вместе, потому что у меня сейчас одна комнатная, это неудобно. И она мне говорит: "Давай продавать мою квартиру, потому что мы тебе с отцом ничем в этой жизни помогли" - рассказал Попов и добавил, что он все же планирует продавать квартиру матери.