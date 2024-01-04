В семье известной певицы произошла трагедия: "Был ранен и контужен"
Известная украинская певица Мария Бурмака сообщила печальную новость. В ее семье произошла трагедия - умер брат артистки, защищавший страну от окупантов и получивший ранения на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, размещенный на Facebook-странице Бурмаки.
Что известно о брате певицы
4 января артистка написала, что ночью скончался ее брат Святослав Бурмака. Он был участником боевых действий и служил в 43-й Отдельной Артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила.
"Был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. В апреле был комиссован по состоянию здоровья. Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце", - сообщила Бурмака.
Пост о смерти брата певицы (скриншот)
Певица не стала скрывать, что ей очень грустно. Она трогательно обратилась к брату и написала, что всегда будет его любить.
"Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава. О времени и месте захоронения я напишу позже", - добавила Бурмака.
Бурмака и ее брат (фото: facebook.com/burmakas)
В комментариях к посту пользователи пишут, что очень сочувствуют артистке и всей семье. Юзеры отметили:
- "Навеки верен Украине! Искренние соболезнования"
- "Царство Небесное и вечная память Герою. Примите мои соболезнования"
- "Мария, мои искренние соболезнования! Пусть с Богом покоится! Вечная память. Проклятая война забирает лучших".
В апреле 2022 года Бурмака писала, что ее брат стал отцом. Жена военного родила дочь.
Семья военного (скриншот)
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