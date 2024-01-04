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В семье известной певицы произошла трагедия: "Был ранен и контужен"

Четверг 04 января 2024 13:11
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В семье известной певицы произошла трагедия: "Был ранен и контужен" Умер брат певицы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известная украинская певица Мария Бурмака сообщила печальную новость. В ее семье произошла трагедия - умер брат артистки, защищавший страну от окупантов и получивший ранения на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, размещенный на Facebook-странице Бурмаки.

Что известно о брате певицы

4 января артистка написала, что ночью скончался ее брат Святослав Бурмака. Он был участником боевых действий и служил в 43-й Отдельной Артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила.

"Был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. В апреле был комиссован по состоянию здоровья. Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце", - сообщила Бурмака.

В семье известной певицы произошла трагедия: &quot;Был ранен и контужен&quot;

Пост о смерти брата певицы (скриншот)

Певица не стала скрывать, что ей очень грустно. Она трогательно обратилась к брату и написала, что всегда будет его любить.

"Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава. О времени и месте захоронения я напишу позже", - добавила Бурмака.

В семье известной певицы произошла трагедия: &quot;Был ранен и контужен&quot;Бурмака и ее брат (фото: facebook.com/burmakas)

В комментариях к посту пользователи пишут, что очень сочувствуют артистке и всей семье. Юзеры отметили:

  • "Навеки верен Украине! Искренние соболезнования"
  • "Царство Небесное и вечная память Герою. Примите мои соболезнования"
  • "Мария, мои искренние соболезнования! Пусть с Богом покоится! Вечная память. Проклятая война забирает лучших".

В апреле 2022 года Бурмака писала, что ее брат стал отцом. Жена военного родила дочь.

В семье известной певицы произошла трагедия: &quot;Был ранен и контужен&quot;Семья военного (скриншот)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в Харьковской области во время артобстрела погиб ученый Руслан Шулипа.

Кроме того, недавно стало известно, что военная, возвращенная из плена, выходит замуж.

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