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В сети смеются над продолжением мема "Не хочу уезжать из Крыма" (видео)

Украина, Суббота 23 сентября 2023 11:33
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В сети смеются над продолжением мема "Не хочу уезжать из Крыма" (видео) Россияне в Крыму напуганы взрывами (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

После взрывов в оккупированном Крыму 22 сентября, в результате которых был разрушен штаб Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, а также в других частях полуострова, местные коллаборанты и "понаехавшие" россияне бьются в истерике.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть на отчаяние женщины, которая жалуется на то, как ей страшно в Крыму.

При написании материала использовались источники: Telegram-канал "Всевидящее Око".

На кадрах приехавшая в Крым женщина, судя по всему, с территории РФ, плачет и говорит, что ей очень страшно передвигаться по городу после взрывов.

"Я так боюсь туда ехать, где были взрывы, а другой дороги просто нет... Это капец… Как страшно. Прям - очень", - говорит она.

Реакция женщины на произошедшее очень напоминает реакцию россиянки Светланы Логиновой, которая летом прошлого года, после взрывов на аэродроме в Саках, рыдала в авто, потому что "вообще не хотела ехать из Крыма", потому что там "все так душевно и по-домашнему". Она жаловалась, что хорошо устроилась в Алуште и жила как "в своем доме".

Но реакция Логиновой породила долгоиграющий мем "Не хочу уезжать из Крыма", который популярен до сих пор.

А реакцию женщины, плачущейся на удары по оккупантам в Севастополе, справедливо называют "продолжением" смешного мемчика.

Собственно, юзеры в сети высмеивают россиянку даже без привязки к мему о "не хочу уезжать из Крыма":

  • Тітка наростила пазурі, як у Крюгера з "Кошмару на вулиці В'язів", і ще заявляє, що її хтось там налякав?
  • Нравится, не нравится, терпи, моя красавица
  • Нігтики рекламує
  • Дурненька, а ви щодня бомбите мирний народ України! І це кара за пролиту кров невинних українців! Це тільки початок відплати!
  • Ось її обличчя - явний приклад висловлювання ТП. Так ще й "лівий на нас, правий - на Кавказ"...
  • Що це за козюля? Встановили вже? Цікаво, місцева чи понаїхала?

Ранее мы рассказывали, в каком состоянии сейчас самое большое водохранилище в Крыму.

А еще сообщалось о том, что Илон Маск тайно отключал Starlink во время операций ВСУ.

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Крим Взрыв