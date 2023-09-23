В сети смеются над продолжением мема "Не хочу уезжать из Крыма" (видео)

После взрывов в оккупированном Крыму 22 сентября , в результате которых был разрушен штаб Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, а также в других частях полуострова, местные коллаборанты и "понаехавшие" россияне бьются в истерике.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть на отчаяние женщины, которая жалуется на то, как ей страшно в Крыму.

На кадрах приехавшая в Крым женщина, судя по всему, с территории РФ, плачет и говорит, что ей очень страшно передвигаться по городу после взрывов.

"Я так боюсь туда ехать, где были взрывы, а другой дороги просто нет... Это капец… Как страшно. Прям - очень", - говорит она.

Реакция женщины на произошедшее очень напоминает реакцию россиянки Светланы Логиновой, которая летом прошлого года, после взрывов на аэродроме в Саках, рыдала в авто, потому что "вообще не хотела ехать из Крыма", потому что там "все так душевно и по-домашнему". Она жаловалась, что хорошо устроилась в Алуште и жила как "в своем доме".

Но реакция Логиновой породила долгоиграющий мем "Не хочу уезжать из Крыма", который популярен до сих пор.

А реакцию женщины, плачущейся на удары по оккупантам в Севастополе, справедливо называют "продолжением" смешного мемчика.

Собственно, юзеры в сети высмеивают россиянку даже без привязки к мему о "не хочу уезжать из Крыма":