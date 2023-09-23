В сети смеются над продолжением мема "Не хочу уезжать из Крыма" (видео)
После взрывов в оккупированном Крыму 22 сентября, в результате которых был разрушен штаб Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, а также в других частях полуострова, местные коллаборанты и "понаехавшие" россияне бьются в истерике.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть на отчаяние женщины, которая жалуется на то, как ей страшно в Крыму.
При написании материала использовались источники: Telegram-канал "Всевидящее Око".
На кадрах приехавшая в Крым женщина, судя по всему, с территории РФ, плачет и говорит, что ей очень страшно передвигаться по городу после взрывов.
"Я так боюсь туда ехать, где были взрывы, а другой дороги просто нет... Это капец… Как страшно. Прям - очень", - говорит она.
Реакция женщины на произошедшее очень напоминает реакцию россиянки Светланы Логиновой, которая летом прошлого года, после взрывов на аэродроме в Саках, рыдала в авто, потому что "вообще не хотела ехать из Крыма", потому что там "все так душевно и по-домашнему". Она жаловалась, что хорошо устроилась в Алуште и жила как "в своем доме".
Но реакция Логиновой породила долгоиграющий мем "Не хочу уезжать из Крыма", который популярен до сих пор.
А реакцию женщины, плачущейся на удары по оккупантам в Севастополе, справедливо называют "продолжением" смешного мемчика.
Собственно, юзеры в сети высмеивают россиянку даже без привязки к мему о "не хочу уезжать из Крыма":
- Тітка наростила пазурі, як у Крюгера з "Кошмару на вулиці В'язів", і ще заявляє, що її хтось там налякав?
- Нравится, не нравится, терпи, моя красавица
- Нігтики рекламує
- Дурненька, а ви щодня бомбите мирний народ України! І це кара за пролиту кров невинних українців! Це тільки початок відплати!
- Ось її обличчя - явний приклад висловлювання ТП. Так ще й "лівий на нас, правий - на Кавказ"...
- Що це за козюля? Встановили вже? Цікаво, місцева чи понаїхала?
Ранее мы рассказывали, в каком состоянии сейчас самое большое водохранилище в Крыму.
А еще сообщалось о том, что Илон Маск тайно отключал Starlink во время операций ВСУ.