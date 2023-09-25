Лучше бы их никогда не было! 5 самых позорных украинских фильмов

Далеко не всегда свое - значит лучшее. В украинском мире кино есть несколько кинолент, которые, мягко говоря, провалились. И не только в смысле рейтингов, а в смысле сюжетов, визуала и актерской игры.

Избранница

Оксана Байрак когда-то делала культовые фильмы и сериалы, затрагивающие сердца зрителей. Однако этот фильм, стал чуть ли не самым ужасным в истории карьеры предательницы Байрак.

Избранное (фото: Кинориум)

Сюжет - мелодрама, не подкрепленная острыми поворотами и совсем не цепляющие ни сюжет, ни актерская игра. Семейная жизнь, измена и новая жизнь героини, полна страданий. Поэтому этот фильм едва ли набрал 4 бала.

Свингеры - 2

Эта история не собрала даже 5 балов в рейтинге, ведь ее сюжет оказался не совсем понятным для зрителя.

После первой части фильма главный герой Игор теряет свою мужскую силу, а его любимая жена пытается вернуть ему эту силу разными и не совсем традиционными способами.

Поделись счастьем своим

Фильм предательницы Оксаны Байрак, снятый в Украине, не сделал таких рейтингов как раньше. Он также не получил даже 5 баллов в рейтинге.

Поделись своим счастьем (фото: кинориум)

Но его сюжет по-прежнему драматичен и весьма закручен. История повествует о суррогатном материнстве и тяжелой судьбе главной героини.

Скажене весілля - 2

Поговаривают, что вторая часть фильма почти ничем не отличается от первой. Все те же герои, приключения, семейные драмы.

Только француз сменился поляком, который, кстати, очень не эмоционально отыгрывал свои сцены и не особо понравился зрителям.

В черной, черной комнате

Этот фильм не смог заработать высокий рейтинг и собрать восторг среди зрителей. В его сюжете разворачивается такая история - в городе N, который находится недалеко от столицы, трое старшеклассников находят заброшенные археологические раскопки языческого калища.

А после этого, в провинции начинают происходить ужасные и непонятные события. Разобраться в которых намерен недавно появившийся в городе учитель истории.

Фильм подвержен критике из-за визуала и актерскую игру, которая не смогла донести до зрителя весь спектр эмоций.