Лучше бы их никогда не было! 5 самых позорных украинских фильмов
Далеко не всегда свое - значит лучшее. В украинском мире кино есть несколько кинолент, которые, мягко говоря, провалились. И не только в смысле рейтингов, а в смысле сюжетов, визуала и актерской игры.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 самых неудачных фильмах от украинских создателей.
При подготовке материала были использованы источники: YouTube канал Geek Journal.
Избранница
Оксана Байрак когда-то делала культовые фильмы и сериалы, затрагивающие сердца зрителей. Однако этот фильм, стал чуть ли не самым ужасным в истории карьеры предательницы Байрак.
Избранное (фото: Кинориум)
Сюжет - мелодрама, не подкрепленная острыми поворотами и совсем не цепляющие ни сюжет, ни актерская игра. Семейная жизнь, измена и новая жизнь героини, полна страданий. Поэтому этот фильм едва ли набрал 4 бала.
Свингеры - 2
Эта история не собрала даже 5 балов в рейтинге, ведь ее сюжет оказался не совсем понятным для зрителя.
После первой части фильма главный герой Игор теряет свою мужскую силу, а его любимая жена пытается вернуть ему эту силу разными и не совсем традиционными способами.
Поделись счастьем своим
Фильм предательницы Оксаны Байрак, снятый в Украине, не сделал таких рейтингов как раньше. Он также не получил даже 5 баллов в рейтинге.
Поделись своим счастьем (фото: кинориум)
Но его сюжет по-прежнему драматичен и весьма закручен. История повествует о суррогатном материнстве и тяжелой судьбе главной героини.
Скажене весілля - 2
Поговаривают, что вторая часть фильма почти ничем не отличается от первой. Все те же герои, приключения, семейные драмы.
Только француз сменился поляком, который, кстати, очень не эмоционально отыгрывал свои сцены и не особо понравился зрителям.
В черной, черной комнате
Этот фильм не смог заработать высокий рейтинг и собрать восторг среди зрителей. В его сюжете разворачивается такая история - в городе N, который находится недалеко от столицы, трое старшеклассников находят заброшенные археологические раскопки языческого калища.
А после этого, в провинции начинают происходить ужасные и непонятные события. Разобраться в которых намерен недавно появившийся в городе учитель истории.
Фильм подвержен критике из-за визуала и актерскую игру, которая не смогла донести до зрителя весь спектр эмоций.