У МОЗ нагадали, без яких щеплень можуть не пустити в школу

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун нагадала, що перед початком навчального року треба перевірити наявність обов'язкових щеплень

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала, що перед початком навчального року слід обов'язково відвідати з дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність обов'язкових щеплень, передбачених календарем. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на її сторінку в Facebook.

"Це вакцини від десяти інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та хіб-інфекції. Адже державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення за календарем профілактичних щеплень", - йдеться в повідомленні.

Супрун також нагадала, що вакцини, передбачені календарем щеплень, можна безкоштовно отримати у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

Нагадаємо, 29 липня в Україні стартувала кампанія з вакцинації від дифтерії і правця. Супрун підкреслила, що рівень вакцинації проти дифтерії досить низький. Моз планує досягти рівня вакцинації в 95%.

Додамо, Міністерство охорони здоров'я України купить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту і краснухи.