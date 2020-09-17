Софію Київську врятують від руйнування через вологу: як "вилікують" заповідник

Софія Київська (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Встановлене в спорудах заповідника обладнання допоможе відновити мікроклімат

Софія Київська отримала інноваційне обладнання осушення стін, яке допоможе усунути проблему підвищеної вологості та зберегти тисячолітню пам'ятку історії та архітектури України від поступового руйнування.

Українські меценати подарували заповіднику спеціальну швейцарську систему вартістю 4 мільйони гривень, сконструйовану на основі розробок видатного вченого і винахідника Ніколи Тесли. Про це передає "Укрінформ".

Як розповіла гендиректор заповідника Неля Куковальська, волога із землі підходить до стін Софії та руйнує матеріал, з якого вони складені.

Вона наголосила, що в заповіднику вже давно порушена вертикальна і горизонтальна гідроізоляції. Перевірка показала, що показники вологості дуже великі й не всі з них були відомі раніше.

"Коли ми поставили обладнання, ми змогли зробити вимірювання всередині стін, де вологість виявилася набагато більше, ніж на поверхні, де вона становить 5-7%. Ми побачили реальну картину - вологість в деяких місцях доходить до 12-13%, що для такої споруди неприпустимо!, - зазначила вона.

Технологія, яка завдяки українським фармацевтичним компаніям тепер встановлена в стінах Софії Київської (28 швейцарських приладів компанії BioDry), вже понад 10 років рятує об'єкти культурної спадщини по всьому світу.

Так, встановлене у спорудах обладнання допоможе усунути проблему утворення надмірної вологи й відновити мікроклімат

Куковальська уточнила, що мова йде про всі стіни Софії Київської - і зовнішні, і про фундамент Софійського собору. Обладнанням охоплений весь архітектурний ансамбль, його було встановлено в Митрополичому палаці, Брамі Заборовського, Теплій Софії, Південній в’їзній вежі та на дзвіниці.

"І саме ця технологія не руйнівними методами, використовуючи електромагнітні поля нашої землі, налаштовує електромагнітні хвилі так, що вода забуває свою пам'ять і йде назад. І за 3 роки ми плануємо повністю осушити стіни до нормативу - це 3-4%", - розповіла вона.

Волога наразі перевищує норму в стінах заповідника в 3-4 рази, а в деяких місцях і в 5 разів. Очікується, що вже через 1 рік цей показник зменшиться приблизно на третину, а за 3 роки досягне норми.

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