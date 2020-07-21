Біля стін Софії Київської на руїнах будівлі з язичницькими знаками знайшли новий артефакт

Софія Київська (фото: wikimedia by Сергій Венцеславский)

Біля Софії Київської поновилися археологічні розкопки

Археологи відновили розкопки на території заповідника "Софія Київська" в українській столиці та досліджують руїни загадкової цегляної будівлі кінця XII - початку XIII століть, яку вчені вивчають вже другий рік.

Вже вдалося виявити артефакт - ризький солід шведського короля Карла Х Густава. Про це передали на Facebook-сторінці "Національного заповідника "Софія Київська".

Вчені зізнаються, що досі не знають призначення таємничої споруди на території древнього собору і не уявляють, як вона виглядала.

"Торік нам вдалося розкопати лише один стовп та частину бічної стіни. Але ми спробуємо дізнатися більше у цьому сезоні", - розповіли археологи.

Річ у тім, що минулого року вчені виявили біля стін Софії Київської споруду кінця XII століття і з'ясували, що її побудувала артіль чернігівських архітекторів. Тоді дослідники побачили на знайдених на плінфі клеймах п'ятикутну зірку, яка була язичницьким символом стародавніх слов'ян.

Археологи також звернули увагу, що конструкція стін - складніше, ніж у в'їзних воріт, а об'єм будівлі вказує на те, що це може бути палацом.

Сьогодні ж дослідники показали фото знайденої на місці розкопок дрібної білонової монети з Риги. Знахідка визначає 1654-60 роки як час, не раніше якого руїни будівлі закидали землею.

Археологічні розкопки біля Софії Київської та виявлений артефакт (Фото: facebook.com/SophiaKyiv)

На території Софії Київської відкрито "Археаріум 2020", на якому кожен охочий може спостерігати за повсякденним життям і роботою археологів (щодня крім вихідних).

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі на розкопках древньої церкви знайшли десятки артефактів.

Також повідомлялося, що недавно археологи знайшли на легендарній Мамай-Горі культові скіфські ями IV століття до н.е. і показали фото.