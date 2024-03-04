София Ротару почтила память Владимира Ивасюка: "горжусь совместным творчеством" (видео)

Певица София Ротару в своих соцсетях почтила память гениального композитора Владимира Ивасюка, которому 4 марта должно было исполниться 75 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Артистка опубликовала отрывок из музыкального фильма Виктора Стороженко "Песня всегда с нами", снятого в 1975 году.
В этом фрагменте Ротару исполняет "Балладу о двух скрипках". Музыку к ней весной 1971-го написал Владимир Ивасюк.
Это первая его песня, которую исполнила знаменитость.
"Благодарю и горжусь общим творчеством", - написала певица и указала, что композитору исполнилось бы 75.
Отметим, что творческий союз Ивасюка и Ротару музыковеды называли одним из самых ярких в отечественной музыке.
Они сотрудничали почти десять лет. Активнее всего - всего несколько лет, в начале 70-х.
София Ротару и Владимир Ивасюк (фото: instagram.com/sofia_rotaru_fan_ru)
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