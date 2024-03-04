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Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка: "пишаюсь спільною творчістю" (відео)

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Софія Ротару у своїх соцмережах вшанувала пам'ять геніального композитора Володимира Івасюка, якому 4 березня мало б виповнитися 75 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Софія Ротару подякувала композитору

Артистка опублікувала уривок з музичного фільма Віктора Стороженка "Пісня завжди з нами", знятого у 1975 році.

У цьому фрагменті Ротару виконує "Баладу про дві скрипки". Музику до неї навесні 1971 року написав Володимир Івасюк.

 

Це перша його пісня, яку виконала знаменитість.

"Дякую і пишаюсь спільною творчістю", - написала співачка і вказала, що композитору виповнилося б 75.

Зазначимо, що творчий союз Івасюка і Ротару музикознавці називали одним з найяскравіших у вітчизняній музиці.

Вони співпрацювали майже десять років. Найактивніше - лише кілька років, на початку 70-х.

Софія Ротару і Володимир Івасюк (фото: instagram.com/sofia_rotaru_fan_ua)

Раніше ми робили добірку з 5 легендарних пісень Володимира Івасюка, які пронесуться крізь віки.

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