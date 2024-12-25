София Ротару вышла на связь и поздравила украинцев с Рождеством

Так, знаменитость, как обычно, была очень лаконичной.

В своих stories она опубликовала лишь праздничную открытку, на которой изображен новорожденный Иисус Христос, который лежит в яслях, окруженных соломой.

Его лицо освещает яркая звезда, сияющая в ночном небе, а рядом с ним стоят двое маленьких ягнят.

София Ротару поздравила с Рождеством (скриншот)

Отметим, что в последнее время София Ротару реже выходит на связь с поклонниками. Обычно она появляется в соцсетях лишь для поздравлений с важными праздниками.

Например, 6 декабря 2023 года, когда украинцы отмечали День святого Николая и День Вооруженных сил Украины, певица поделилась изображением, на котором покровитель детей сидит на колене у солдата.

Последний раз артистка появилась в соцсетях 23 октября. Она побывала на Байковом кладбище в Киеве, чтобы почтить память своего мужа, музыканта Анатолия Евдокименко, который ушел из жизни в 2002 году.

Певица опубликовала снимок, на котором она стоит возле могилы своего любимого.

София Ротару на могиле мужа (скриншот)