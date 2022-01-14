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Ірина Білик вперше показала свою розкішну квартиру на березі моря: невелика, але дуже комфортна

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П'ятниця 14 січня 2022 15:17
Ірина Білик вперше показала свою розкішну квартиру на березі моря: невелика, але дуже комфортна Білик показала нерухомість в Одесі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Ірина Білик вперше показала шанувальникам свою квартиру в Одесі і провела екскурсію по ній.

Відео з житлом і зіркою показали в сюжеті СТБ під назвою "Мій секрет".

Зірка зазначила, що квартирка невелика, але дуже комфортна. Вона оформлена в світлих тонах, трохи в морському стилі. Про це нагадує макет дерев'яного корабля, який знаходиться у вітальні.

Ірина Білик вперше показала свою розкішну квартиру на березі моря: невелика, але дуже комфортнаКвартира Білик оформлена в білих тонах (скріншот з відео)

Білик зазначила, що скрізь у кімнатах знаходяться фото-портрети її та дітей. В одній з кімнат відкривається чудовий вид на Чорне море. Біля вікна навіть встановлений телескоп, щоб краще розглянути блакитну далечінь.

Ірина Білик вперше показала свою розкішну квартиру на березі моря: невелика, але дуже комфортнаКвартира Білик виходить на море (скріншот з YouTube)

У скромних хоромах артистки є і неймовірний балкон, що виходить на море.

"Тут я дуже люблю засмагати в купальнику", - зізналася співачка.

Ірина Білик вперше показала свою розкішну квартиру на березі моря: невелика, але дуже комфортнаБілик обожнює свій вигляд з балкона (скріншот з YouTube)

У сюжеті також показали і спальню зірки, де є стильні підвісні світильники, кондиціонер, велике ліжко і ще один телевізор.

"Тут бувають найкращі хвилини у кожної людини. Хвилини любові, хвилини хорошого сексу, хвилини відпочинку", – поділилася виконавиця.

Нагадаємо, що Білик у новому кліпі показала дівчатам, як зустрічати коханого.

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Ірина Білик
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