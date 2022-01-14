Ірина Білик вперше показала свою розкішну квартиру на березі моря: невелика, але дуже комфортна

Українська співачка Ірина Білик вперше показала шанувальникам свою квартиру в Одесі і провела екскурсію по ній.

Відео з житлом і зіркою показали в сюжеті СТБ під назвою "Мій секрет".

Зірка зазначила, що квартирка невелика, але дуже комфортна. Вона оформлена в світлих тонах, трохи в морському стилі. Про це нагадує макет дерев'яного корабля, який знаходиться у вітальні.

Квартира Білик оформлена в білих тонах (скріншот з відео)

Білик зазначила, що скрізь у кімнатах знаходяться фото-портрети її та дітей. В одній з кімнат відкривається чудовий вид на Чорне море. Біля вікна навіть встановлений телескоп, щоб краще розглянути блакитну далечінь.

Квартира Білик виходить на море (скріншот з YouTube)

У скромних хоромах артистки є і неймовірний балкон, що виходить на море.

"Тут я дуже люблю засмагати в купальнику", - зізналася співачка.

Білик обожнює свій вигляд з балкона (скріншот з YouTube)

У сюжеті також показали і спальню зірки, де є стильні підвісні світильники, кондиціонер, велике ліжко і ще один телевізор.

"Тут бувають найкращі хвилини у кожної людини. Хвилини любові, хвилини хорошого сексу, хвилини відпочинку", – поділилася виконавиця.