Син Софії Ротару показав розкішний сімейний особняк у снігу (фото)

Софія Ротару володіє розкішним особняком під Києвом. При цьому в період пандемії 74-річна народна артистка багато часу проводить у своєму заміському будинку, куди також люблять приїжджати її рідні.

Так син співачки Руслан Євдокименко опублікував в Instagram-сторіз фото з двору особняка своєї відомої матері.

На ньому видно засніжену територію будинку, на якій багато дерев, а біля доріжки на землі встановлені маленькі ліхтарі.

Будинок Софії Ротару під Києвом (фото: instagram.com/rus_yevdokymenko)

Зазначимо, що елітний особняк знаходиться в селі П'ятихатки (за Конча-Заспою і поруч з селом Козин). Його площа становить 1412 квадратних метрів.

Софія Ротару з сім'єю (фото: instagram.com/svetika)

Цей будинок Софія Ротару купила ще 16 років тому. Тоді це був дерев'яний зруб, який обклали цеглою, зробивши зовнішній вигляд більш респектабельним.

Будинок Софії Ротару під Києвом (скріншот з відео)

На своїй ділянці співачка посадила блакитні ялини і туї. Одного разу в одному інтерв'ю Софія Ротару зізналася, що дуже любить копатися в саду.

Будинок Софії Ротару під Києвом (скріншот з відео)