Син Софії Ротару показав розкішний сімейний особняк у снігу (фото)
Софія Ротару володіє розкішним особняком під Києвом. При цьому в період пандемії 74-річна народна артистка багато часу проводить у своєму заміському будинку, куди також люблять приїжджати її рідні.
Так син співачки Руслан Євдокименко опублікував в Instagram-сторіз фото з двору особняка своєї відомої матері.
На ньому видно засніжену територію будинку, на якій багато дерев, а біля доріжки на землі встановлені маленькі ліхтарі.
Будинок Софії Ротару під Києвом (фото: instagram.com/rus_yevdokymenko)
Зазначимо, що елітний особняк знаходиться в селі П'ятихатки (за Конча-Заспою і поруч з селом Козин). Його площа становить 1412 квадратних метрів.
Софія Ротару з сім'єю (фото: instagram.com/svetika)
Цей будинок Софія Ротару купила ще 16 років тому. Тоді це був дерев'яний зруб, який обклали цеглою, зробивши зовнішній вигляд більш респектабельним.
Будинок Софії Ротару під Києвом (скріншот з відео)
На своїй ділянці співачка посадила блакитні ялини і туї. Одного разу в одному інтерв'ю Софія Ротару зізналася, що дуже любить копатися в саду.
Будинок Софії Ротару під Києвом (скріншот з відео)
Крім цього будинку, співачка є власницею чотирикімнатної квартири в центрі Києва, де у вітальні висить люстра з кристалів Swarovski.
Також у неї є вілла-готель в Криму, але цією нерухомістю офіційно володіють її син і невістка. Ходили чутки, що вона має намір продати свою елітну нерухомість на півострові. При цьому кілька років тому співачка продала квартиру в Ялті, яка знаходилася біля Чорного моря.