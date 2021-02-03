Без вусів не впізнати: Павло Зібров здивував шанувальників своїми фото

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Відомий український співак Павло Зібров показав своїм шанувальникам архівні фото, на яких видно, як він виглядав без вусів. При цьому на знімках він зображений з братом.

Пост з фотографіями Зібров опублікував в Instagram. Він розповів, що його дочка Діана відсканувала і розмалювала чорно-білі фотографії після чого вони ніби ожили.

Павло Зібров з братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Так класно, ніколи б не подумав, що так можна зробити. Такі теплі спогади навіяли ці фото", - написав Зібров.

Павло Зібров з братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Артист також порадив всім переглянути свої старі альбоми, в яких є фотографії з дитинства, а також знімки молодих батьків, фото з друзями, відпочинку і т. д.

Павло Зібров з братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"В епоху диджиталізації дуже зручно мати все під рукою, фото в телефоні і т. д., але який кайф і емоції від живих фото! Я думаю ви розумієте мене! Робіть фото і друкуйте, це така пам'ять!" - зазначив артист.

Павло Зібров з братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Користувачі мережі прокоментували його фото

Без вусів і не впізнати;

Чудові фото;

Вусів не вистачає, а так викапаний артист;

Вас не впізнати;

Клас, з розчуленням перегорнула фото;

Я вас не впізнала;

Дивлюся і розумію, що вуса це ваше на 100%!!!

Круто хоч і у мене все в телефоні, але в молодості ще й без розкішних вусів вас чесно не впізнати;

Цікава порада, пів життя працюю в графічних редакторах, а взяти і просто перевести в колір старі фотки і в голову не приходило, геніально.

Нагадаємо, Зібров і Огневич в кумедному флешмобі "познущалися" над хітом Винника. Артисти вирішили представити свій варіант мегаліта співака "Вовчиця".

Раніше Зібров зізнався, що вони з дружиною Мариною втратили дитину. Він також розповів, що після розлучення з першою дружиною страх перед новими серйозними стосунками він долав майже 10 років.