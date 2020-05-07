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Грузія відкриється для іноземних туристів з 1 липня

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 13:50
Грузія відкриється для іноземних туристів з 1 липня
Фото: Георгій Гахарія (rustavi2.ge)

Грузія заявила, що міжнародні переговори вже почалися

Грузія пом'якшує карантин через пандемію коронавірусу і планує відкритися для іноземних туристів з 1 липня. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає "Ехо Кавказу".

За його словами, іноземні туристи зможуть потрапити до Грузії з 1 липня, а внутрішній туризм повинен відновитися з 15 червня.

"Ми зробимо це за допомогою облаштування безпечних коридорів на сухопутних кордонах з нашими сусідами, а також завдяки двостороннім переговорам з країнами, цікавими для нас з точки зору туризму. Ці переговори вже розпочато", - підкреслив Гахарія.

Він також додав, що у Грузії накопичився досвід управління готелями в умовах карантину. Також повідомляється, що з 11 травня в Тбілісі будуть зняті всі види обмежень на пересування, а з 14 травня повністю відкриється сполучення з Руставі і Гардабані. Найбільші міста країни - Тбілісі, Руставі, Кутаїсі та Батумі - були закриті з 15 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина розраховує, що зможе приймати іноземних туристів з кінця літа. Крім того, громадські місця і пам'ятки будуть переобладнані відповідно до вимог соціального дистанціювання.

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