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Собака п'ять місяців чекала на господарів на руїнах: неймовірна історія Елі з Макарова

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Макаров, Понеділок 22 серпня 2022 09:26
Собака п'ять місяців чекала на господарів на руїнах: неймовірна історія Елі з Макарова Історія відданої собаки Елі (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

У селі Макарів Київської області собака Еля чекала на господарів з евакуації п'ять місяців. Весь цей час віддана тварина залишалася на руїнах зруйнованого окупантами будинку і чекала на своїх власників.

Неймовірну історію місцевого "Хатіко" розповіли у ТСН.

Історія відданості Елі

Собаку господарі не встигли забрати під час евакуації і він залишився сам. Усі ці п'ять місяців його підгодовували волонтери та сусіди, а сама тварина не покидала двору будинку.

"У цьому дворі на руїнах будинку в Макарові серед воронок російських ракет живе місцева Хатіко. Це собачка Елька. Волонтер Віталій знайшов її тут і разом із сусідами весь цей час доглядав собаку, який залишився без господарів, але з рідного двору нікуди. Собака був поранений. Опік був", - розповів журналіст у сюжеті.

Волонтер увесь час був на зв'язку з господаркою собаки, він і розповів, чому тварину не встигли забрати.

"У неї було троє дітей. Їй було не до собаки. Вона пустила дітей перед собою і закривала їх собою, щоб уберегти, якщо снаряд потрапить до неї", - повідомив волонтер.

Еля залишалася в Макарові п'ять місяців і чекала на руїнах будинку. Їй удалося дочекатися.

Жінка Віталіна – власниця собаки, сама вона з дитячого будинку, виховує трьох доньок сама. Вона згадує, що тоді перед ворітьми стояла колона російських танків і ворожі снайпери, а в небі виднілися ракети окупантів. Собаку вона не змогла розв'язати під час своєї втечі.

"Ми на городі були, коли третій залетів, вибігали городами, дівчаток я вперед відправила, я сказала - стріляють за нами, ви вперед, а мама вже як буде, головне, щоб ви були живі", - згадує жінка.

Еля влаштувала сюрприз

Українські військові побачили дітей та допомогли вирватися з напівоточеного Макарова. Сусіда за подвір'ям росіяни розстріляли.

Вціліла одна альтанка, саме тут вони знайшли свою Елю ще й зі сюрпризом. Річ у тому, що у собаки народилися щенята. Під час зустрічі зі своєю улюбленицею Віталіна плакала.

Наразі незнайомі люди надали житло жінці з дітьми, недалеко від Макарова. Туди вони забирають і Елю із цуценятами.

Читайте також, як собака Майя з притулку проїхала півсвіту назустріч до своїх нових господарів.

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