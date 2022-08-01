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Дочекалася! Собака Майя з притулку проїхала півсвіту назустріч до своїх нових господарів

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Понеділок 01 серпня 2022 13:51
Дочекалася! Собака Майя з притулку проїхала півсвіту назустріч до своїх нових господарів Тварина знайшла новий будинок в Канаді
Автор: Людмила Жукова

Собака Майя, яка потрапила до тимчасового притулку для тварин на ВДНГ, проїхала півсвіту на зустріч до своїх нових господарів.

Історію тварини з хеппі-ендом розповіли на сторінці Центру захисту тварин.

Неймовірна історія Майі

Повідомляється, що собачка Майя потрапила в столичний притулок для тварин "Виставковий центр" з села Глеваха. Тварина таки дочекалася своїх нових господарів - коли в притулок відвідали живуть в Канаді люди з бажанням допомогти й забрати когось із собак.

Зараз собака вже в Канаді, для цього вона проїхала майже півсвіту.

"І ось коли все було остаточно вирішено, постало питання з виїздом за кордон, титрами, результат яких потрібно чекати довгий час, документами. Однак нові господарі були готові на все, щоб забрати Майю, вони пройшли складний шлях, і нарешті Майя вирушила у свою заповітну подорож додому! Вона відвідала багато країн перед тим, як стрибнути на диван свого нового будинку, і весь цей час її нові люблячі господарі були поруч", — розповіли волонтери.

Дочекалася! Собака Майя з притулку проїхала півсвіту назустріч до своїх нових господарівМайя нарешті знайшла господарів (Центр захисту тварин)

Притулок на ВДНГ

У Києві на ВДНГ 17-го липня, щоб взяти собі котика або собачку у "Тимчасовому притулку для тварин", вишикувалася величезна черга з бажаючих.

Волонтери показували тварин, пропонували з ними познайомитися, прогулятися. Після чого можна було прийняти рішення про те, щоб взяти вихованця до себе.

Дочекалася! Собака Майя з притулку проїхала півсвіту назустріч до своїх нових господарів

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