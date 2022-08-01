Дочекалася! Собака Майя з притулку проїхала півсвіту назустріч до своїх нових господарів

Собака Майя, яка потрапила до тимчасового притулку для тварин на ВДНГ, проїхала півсвіту на зустріч до своїх нових господарів.

Неймовірна історія Майі

Повідомляється, що собачка Майя потрапила в столичний притулок для тварин "Виставковий центр" з села Глеваха. Тварина таки дочекалася своїх нових господарів - коли в притулок відвідали живуть в Канаді люди з бажанням допомогти й забрати когось із собак.

Зараз собака вже в Канаді, для цього вона проїхала майже півсвіту.

"І ось коли все було остаточно вирішено, постало питання з виїздом за кордон, титрами, результат яких потрібно чекати довгий час, документами. Однак нові господарі були готові на все, щоб забрати Майю, вони пройшли складний шлях, і нарешті Майя вирушила у свою заповітну подорож додому! Вона відвідала багато країн перед тим, як стрибнути на диван свого нового будинку, і весь цей час її нові люблячі господарі були поруч", — розповіли волонтери.

Майя нарешті знайшла господарів (Центр захисту тварин)

Притулок на ВДНГ

У Києві на ВДНГ 17-го липня, щоб взяти собі котика або собачку у "Тимчасовому притулку для тварин", вишикувалася величезна черга з бажаючих.

Волонтери показували тварин, пропонували з ними познайомитися, прогулятися. Після чого можна було прийняти рішення про те, щоб взяти вихованця до себе.