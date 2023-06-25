Ученые раскрыли секрет собачьего долголетия: названы ключевые факторы
Американские ученые провели масштабное исследование о собаках. Они изучили данные 21 тысячи домашних животных и выяснили, как социальные и физические факторы влияют на здоровье и долголетие животных.
Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Evolution, Medicine & Public Health.
Как проводили исследование
Не секрет, что собаки живут недолго и редко доживают даже до 25 лет. Ученые из нескольких научных центров США задались целью выяснить, что позволяет увеличить срок жизни домашних животных и они проанализировали данные о 21 410 питомцах.
Исследователи опросили владельцев животных об уровне ежедневной физической активности, условиях проживания и прогулках, поведении и питании, о лекарствах, которые они давали своим питомцам и состоянии здоровья. Также они изучали гены, способ жизни и данные об окружающей среде.
Используя эти опросы, ученые выделили пять ключевых факторов социальной среды собаки - благополучие района, общий доход семьи, время общения с детьми, время общения с другими животными и возраст владельца. Именно эти факторы имели самое большое влияние на здоровье животного и благополучие.
Что показало исследование
Выяснилось, что с учетом возраста и веса собаки социальная среда могла надежно предусмотреть состояние ее здоровья. Например, в семьях, где есть финансовые или бытовые трудности, животные были более здоровые и подвижные. При этом постоянное общение с другими питомцами, особенно родственниками, позитивно отображалось на состоянии собаки.
Что интересно, дешевый корм и отсутствие игрушек из-за проблем с финансами давали в пять раз меньше негативного эффекта, чем отсутствие возможности общения с другими собаками.
Таким образом, наличие большого количества компаньонов является одним из ключевых факторов долголетия собак. Хотя позитивный эффект имеют только четырехлапые друзья.
В семьях, где есть много детей, состояние здоровья животных было хуже, чем в семьях, где нет детей или есть 1-2 ребенка. Вероятно, это связано с недостаточным вниманием к собакам со стороны взрослых, которые тратили все свое время на детей и забывали о питомцах.
Еще один интересный результат - позитивная связь между размером дохода семьи и частотой заболевания у собак. Однако это не значит, что в богатых семьях живут менее здоровые собаки: просто их владельцы имеют больше возможностей отвезти питомца к ветеринару, что приводит порой к большому количеству медицинских диагнозов.
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