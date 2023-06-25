Ученые раскрыли секрет собачьего долголетия: названы ключевые факторы

Американские ученые провели масштабное исследование о собаках. Они изучили данные 21 тысячи домашних животных и выяснили, как социальные и физические факторы влияют на здоровье и долголетие животных.

Как проводили исследование

Не секрет, что собаки живут недолго и редко доживают даже до 25 лет. Ученые из нескольких научных центров США задались целью выяснить, что позволяет увеличить срок жизни домашних животных и они проанализировали данные о 21 410 питомцах.

Исследователи опросили владельцев животных об уровне ежедневной физической активности, условиях проживания и прогулках, поведении и питании, о лекарствах, которые они давали своим питомцам и состоянии здоровья. Также они изучали гены, способ жизни и данные об окружающей среде.

Используя эти опросы, ученые выделили пять ключевых факторов социальной среды собаки - благополучие района, общий доход семьи, время общения с детьми, время общения с другими животными и возраст владельца. Именно эти факторы имели самое большое влияние на здоровье животного и благополучие.

Что показало исследование

Выяснилось, что с учетом возраста и веса собаки социальная среда могла надежно предусмотреть состояние ее здоровья. Например, в семьях, где есть финансовые или бытовые трудности, животные были более здоровые и подвижные. При этом постоянное общение с другими питомцами, особенно родственниками, позитивно отображалось на состоянии собаки.

Что интересно, дешевый корм и отсутствие игрушек из-за проблем с финансами давали в пять раз меньше негативного эффекта, чем отсутствие возможности общения с другими собаками.

Таким образом, наличие большого количества компаньонов является одним из ключевых факторов долголетия собак. Хотя позитивный эффект имеют только четырехлапые друзья.

В семьях, где есть много детей, состояние здоровья животных было хуже, чем в семьях, где нет детей или есть 1-2 ребенка. Вероятно, это связано с недостаточным вниманием к собакам со стороны взрослых, которые тратили все свое время на детей и забывали о питомцах.

Еще один интересный результат - позитивная связь между размером дохода семьи и частотой заболевания у собак. Однако это не значит, что в богатых семьях живут менее здоровые собаки: просто их владельцы имеют больше возможностей отвезти питомца к ветеринару, что приводит порой к большому количеству медицинских диагнозов.