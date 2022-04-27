Як зняти житло і не потрапити на шахраїв: не панікуйте і перевіряйте всю інформацію

Перевіряйте оголошення

Якщо ви знайшли квартиру або будинок на OLX, то подивіться аккаунт автора – коли створений, чи є інші оголошення. Якщо оголошення з одними й тими ж фото розміщені в різних місцях, то це 100% шахрай.

Надішліть оголошення комусь із місцевих. Часто вид з вікна не збігається з тим, що є насправді на зазначеній вулиці та тільки вони зможуть це зрозуміти.

Наприклад, в Ужгороді немає централізованого опалення, а значить на фото не може бути чавунних батарей. Зазвичай там є котел або тепла підлога. Але аферисти про це не знають, а ось місцеві – точно знають.

Зв'язуємося з власником

Якщо оголошення в порядку і не викликає підозр, то дзвонимо власнику і просимо вийти на відеозв'язок. Щоб зрозуміти, де він знаходиться. З цим пунктом не все однозначно, оскільки й реальні власники не завжди хочуть показувати своє обличчя або у них немає можливості вийти на відеозв'язок. Можете попросити показати вам вид з вікна, житло, саму локацію.

Запропонуйте привезти готівку. На цьому пункті зазвичай шахраї ламаються. Вони будуть викручуватися і просити гроші на карту. Необов'язково завдаток, можуть вигадувати, що їм потрібні гроші на бензин, бо не можуть приїхати до вас на зустріч або просять поповнити рахунок.

Як орендувати з іншого міста

Бронювати житло в принципі - це правильно. Якщо у власника немає завдатку, то він в підвішеному стані. Він не впевнений, що орендар не передумає, що він точно приїде. І відмовляє іншим людям з ризиком залишитися без прибутку. Але і відправляти кошти заздалегідь - не варто.

Якщо у вас є друзі, знайомі, колеги на місці – попросіть їх віднести завдаток і подивитися квартиру.

Не надсилайте паспортні дані

Дуже важливо! Не надсилайте свої паспортні дані. Часом можуть погодитися притримати житло без завдатку і просять скинути ваші паспортні дані. Потім вони ці дані відправляють іншим людям і видають їх за свої. І ваші паспортні дані починають гуляти інтернетом - як документи аферистів.

Якщо ви просите сфотографувати паспорт орендодавця-то нехай зробить це під кутом, наприклад. І до речі, якщо на ваші розпитування, він починає кричати, що ви влаштовуєте допит, переходить на емоції – швидше за все перед вами аферист, який розігрує комедію. А комедію вони ламають до останнього, і навіть, коли вже все зрозуміло, все одно кажуть: "Ну як хочете, Тоді я віддаю квартиру іншим".

Надати паспортні дані ви можете тільки особисто, при оформленні договору або при заселенні у квартиру. І перевіряти документи, в тому числі й на житло у власника квартири - потрібно обов'язково.

Не відправляйте завдаток на карту

Відправляти будь-яку суму завдатку від безвиході, в паніці, боячись втратити хороший варіант – це не вихід і дуже великий ризик залишитися просто без житла. Нормальний орендодавець найчастіше йде на поступки та готовий домовлятися.