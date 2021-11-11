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Як зняти відео польоту в літаку, щоб вам всі заздрили: кращий лайфхак

Автор: Роман Мирончук

Багато мандрівників хочуть зняти красиве відео польоту літака. І це можна зробити дійсно так, що всі будуть заздрити вашому відео.

Детальніше про лайфхак зйомки польоту читайте в матеріалі Styler нижче.

Для вражаючого відео вам необхідно вибрати на телефоні режим "Таймлапс" (уповільнена зйомка), поставити телефон на ілюмінатор і засунути шторку, як це зробила Користувач TikTok Nicki Baber.

@nickii

Travel LIFE HACK! Would you try this? #lifehack #travelhack #travel #learnontiktok

Sneaky Snitch - Kevin MacLeod

На іншому відео можна побачити, яке цікаве відео вийшло в режимі сповільненої зйомки з ілюмінатора літака.

На ньому видно, як авіасудно набирає швидкість, відривається від землі і летить в повітрі.

@99evro.ru

Лайфхак

оригинальный звук - 99 ЕВРО

Чи можна знімати відео під час польоту на літаку

Це залежить від правил авіакомпаній. В цілому вести відеозйомку можна, в тому числі і при наборі висоти і посадці.

При цьому є одна умова, камера не повинна бути обладнана GPS локацією, яка дозволяє додавати в мета-опис відео дані.

Це пов'язано з тим, що такі камери можуть викликати перешкоди. Через це в літаках також просять пасажирів відключити всі пристрої з передачею даних.

Тому телефон можна перевести в авіарежим і робити відео. Однак необхідно дотримуватися заходів безпеки: бути пристебнутим, не вставати з місця і т. д.

Іноді зйомку на борту літака можуть заборонити через комерційну таємницю. Наприклад, конкуренти авіакомпанії по вашому відео зможуть вивчити, як у них розташовуються сидіння, або як оформлені проходи.

У будь-якому випадку неприємностей можна уникнути, якщо заздалегідь попередити стюардесу, що ви будете знімати аматорське відео.

Нагадаємо, названа дата появи першого електросамолета з нульовим рівнем викидів.

Ми також писали про те, що Харкові пасажир вирішив покурити під час польоту в літаку.

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лайфхак