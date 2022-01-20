Якщо ви робите ці речі, вас ніколи не поважатимуть як жінку
Психологи кажуть, що любов чоловіка до жінки і повага до неї мають прямий зв'язок. Якщо дівчина бажає бути коханою, недостатньо бути просто красивою, сексуальною, хорошою господинею.
Про це пише Beamgirl.
Не будьте дівчиною "Так"
Більшість чоловіків має повагу до жінок, у яких є своя думка, навіть якщо вона суперечить їх власним. Якщо ви погоджуєтеся з кожним сказаним чоловіком словом, навряд чи зможете запалити глибокі почуття. Але це не означає, що потрібно впадати в крайнощі і оскаржувати абсолютно все.
Не напивайтеся
Своєму другові чоловік запросто пробачить вчорашню вечірку, де він "ушатався в мотлох". Але дівчина, що сильно підпила, та ще й показалася так в громадському місці, на думку чоловіків, видовище жалюгідне. Так, це подвійні стандарти, але правда.
Майте власне життя
Чоловік, який хоче бути з вами, безумовно, захоче стати частиною вашого життя, але не всього ж. Чоловіки не поважають жінок, які з них роблять "світло у віконці". Майте своїх друзів, хобі, інтереси.
Не стрибайте в ліжко з першим зустрічним
Найвірніший спосіб почати відносини з неповаги, застрибнути в ліжко на першому ж побаченні. Все просто: чоловіки не цінують того, що дісталося їм просто. Подбайте про те, щоб він вас завойовував.
Не брешіть
Запорукою будь-яких здорових відносин є чесність. Саме маленька брехня народжує великі образи і руйнує дорогоцінну довіру.
Не скаржтеся на колишнього
Як би там не було, ваш колишній - це ваш вибір. Тут важливо відчувати грань, за якою розповідати що-небудь небезпечно. Обмежтеся кількома фразами: вони повинні бути чесними, але вичерпними. До того ж хлопець може вирішити, що в разі розриву з ним, ви будете його також чорнити перед наступним бойфрендом.
Не фліртуйте з іншими
Відвертий флірт іншими принесе вам непотрібну славу, а як на рогоносця будуть дивитися на нього. Таке не витримає жодне чоловіче самолюбство, а ви можете уславитися дівчиною "не найважчої поведінки". Про повагу тут не може йти мови.
Будьте собою
Не прикидайтеся, не перегравайте. Чоловіки поважають тих жінок, які вміють бути чесними з самими собою.
Будьте леді
Не треба прикидатися "своїм хлопцем", вести себе розв'язно або гриміти "яйцями". Ніжність, жіночність, чистота - ті якості, які ніколи не перестають бути в ціні у чоловіків.
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