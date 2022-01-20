Якщо ви робите ці речі, вас ніколи не поважатимуть як жінку

Психологи кажуть, що любов чоловіка до жінки і повага до неї мають прямий зв'язок. Якщо дівчина бажає бути коханою, недостатньо бути просто красивою, сексуальною, хорошою господинею.

Не будьте дівчиною "Так"

Більшість чоловіків має повагу до жінок, у яких є своя думка, навіть якщо вона суперечить їх власним. Якщо ви погоджуєтеся з кожним сказаним чоловіком словом, навряд чи зможете запалити глибокі почуття. Але це не означає, що потрібно впадати в крайнощі і оскаржувати абсолютно все.

Не напивайтеся

Своєму другові чоловік запросто пробачить вчорашню вечірку, де він "ушатався в мотлох". Але дівчина, що сильно підпила, та ще й показалася так в громадському місці, на думку чоловіків, видовище жалюгідне. Так, це подвійні стандарти, але правда.

Майте власне життя

Чоловік, який хоче бути з вами, безумовно, захоче стати частиною вашого життя, але не всього ж. Чоловіки не поважають жінок, які з них роблять "світло у віконці". Майте своїх друзів, хобі, інтереси.

Не стрибайте в ліжко з першим зустрічним

Найвірніший спосіб почати відносини з неповаги, застрибнути в ліжко на першому ж побаченні. Все просто: чоловіки не цінують того, що дісталося їм просто. Подбайте про те, щоб він вас завойовував.

Не брешіть

Запорукою будь-яких здорових відносин є чесність. Саме маленька брехня народжує великі образи і руйнує дорогоцінну довіру.

Не скаржтеся на колишнього

Як би там не було, ваш колишній - це ваш вибір. Тут важливо відчувати грань, за якою розповідати що-небудь небезпечно. Обмежтеся кількома фразами: вони повинні бути чесними, але вичерпними. До того ж хлопець може вирішити, що в разі розриву з ним, ви будете його також чорнити перед наступним бойфрендом.

Не фліртуйте з іншими

Відвертий флірт іншими принесе вам непотрібну славу, а як на рогоносця будуть дивитися на нього. Таке не витримає жодне чоловіче самолюбство, а ви можете уславитися дівчиною "не найважчої поведінки". Про повагу тут не може йти мови.

Будьте собою

Не прикидайтеся, не перегравайте. Чоловіки поважають тих жінок, які вміють бути чесними з самими собою.

Будьте леді

Не треба прикидатися "своїм хлопцем", вести себе розв'язно або гриміти "яйцями". Ніжність, жіночність, чистота - ті якості, які ніколи не перестають бути в ціні у чоловіків.