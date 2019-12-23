Як зняти полуду з очей: головні прикмети та заборони 23 грудня

Яке сьогодні свято. 23 грудня православні вшановують пам'ять святого мученика Міни Олександрійського (Красномовного або Калікелада), який у IV столітті постраждав за Віру в часи правління римського імператора Максиміана II Дази.

В народі свято називали Міна-світлі очі або день Міни. Наші пращури помічали, що з цієї дати світловий день починає прибувати, саме після Дня зимового сонцестояння 22 грудня. За повір'ями, у цей день можна вилікувати хворі очі та поліпшити зір, якщо дотримуватися особливих правил і не порушувати суворі заборони.

Як свідчать церковні перекази, Міна був досвідченим воїном-вельможею, відрізнявся красномовством і ораторським мистецтвом. Він став відкрито проповідувати віру в Єдиного Бога в Олександрії, куди імператор послав його для придушення повстання християн у цьому язичницькому місті. Розгніваний правитель дозволив піддати Калікелада жорстоким тортурам, але суддя єпарх Єрмоген замість цього сам прийняв від Міни хрещення.

Розлючений Максиміан особисто прибув до Олександрії для екзекуції над християнами, наказав обезголовити Міну і Єрмогена, а також Євграфа, який також увірував у Спасителя.

Святий мученик Міна Калікелад (Фото з відкритих джерел)

Традиції та правила в день Міни

У народному сприйнятті святий мученик Міна символізував прозріння, тому велика кількість повір'їв та традиції святкування пов'язані з вірою в можливість вилікувати очі та "зняти полуду з очей".

Згідно з повір'ями, проповідник не тільки володів даром зцілювати зір, але і міг виганяти нечистих духів з людей, творити чудеса, лікувати хвороби і дарувати здатність чітко бачити правду і брехню, добро і зло у всіх словах, діях та явищах.

В молитвах у святого просили про духовне прозріння, а також благали про здоров'я та про зцілення від усяких хвороб.

За традицією, жінки в день Міни промовляли особливий заговор від опівнічниці та нечисті, яка заважає спати дітям.

Побутували такі приказки в цей день: "Зі святого Міни - тьма повз нас" та "Зі святого Міни - з очей полуда".

Суворо заборонялося в цей день наговорювати на людей погане, пліткувати, бо недобрі та брехливі слова могли обернутися на пристріт, але зверталися саме проти того, хто їх каже.

Ще одне правило в день Міни таке: що якщо подивитися в очі жебракові, якому подаєте милостиню, то можна накликати біду на свою голову.

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