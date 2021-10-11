Ясно і майже без "мінусів": прогноз погоди в Україні на початок тижня

Погода в Україні в понеділок, 11 жовтня, буде переважно ясною і без опадів, зі спокійним вітром та з комфортною температурою повітря в денний час, а вночі "мінуса" будуть мінімальними в ряді регіонів, хіба що в районі Карпат мороз очікується міцний: до -6 градусів.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog .

У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, а також у Криму температура повітря вночі становитиме +5... +8 градусів, вдень близько +16... +18 градусів.

У Луганській та Донецькій областях температура повітря вночі очікується +4... +8 градусів, вдень близько +15... +17 градусів.

У Житомирській та Чернігівській областях стовпчики термометрів вночі покажуть +2... +4 градусів, вдень буде близько +12... +14 градусів.

У Київській та Сумській областях буде мінлива хмарність, а температура повітря вночі становитиме близько +3... +5 градусів, вдень +13... +15 градусів.

У Хмельницькій області - мінлива хмарність, очікується досить тепла нічна температура повітря +7... +9 градусів, а вдень прогнозується близько +15... +17 градусів.

У Волинській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях очікується вночі +1... +3 градусів і вдень +11... +14 градусів.

У Львівській області буде хмарно і без опадів, вночі температура повітря складе +1... +3 градусів, вдень +10... +12 градусів.

У Дніпропетровській області буде сонячно і сухо, а стовпчики термометрів покажуть вночі +5... +7 градусів, і вдень +16... +18 градусів.

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях температура повітря вночі становитиме +2... +4 градусів, і вдень близько +13... +16 градусів.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні через відхід антициклону в Україну прийдуть дощі, але на довго опади не затримаються.

Нагадаємо, перед цим народний синоптик дав прогноз та розповів, яка в Україні буде погода цієї зими.