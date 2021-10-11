Ясно и почти без "минусов": прогноз погоды в Украине на начало недели

Погода в Украине в понедельник, 11 октября, будет преимущественно ясной и без осадков, со спокойным ветром и с комфортной температурой воздуха в дневное время, а ночью "минуса" будут минимальными в ряде регионов, разве что в районе Карпат мороз ожидается крепкий: до -6 градусов.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Meteoprog .

Погода в центральных регионах 11 октября

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях температура воздуха ночью составит +2... +4 градусов, и днем около +13... +16 градусов.

В Днепропетровской области будет солнечно и сухо, а столбики термометров покажут ночью +5... +7 градусов, и днем +16... +18 градусов.

Погода на западе Украины 11 октября

Во Львовской области будет облачно и без осадков, ночью температура воздуха составит +1... +3 градусов, днем +10... +12 градусов.

В Волынской, Тернопольской, Черновицкой и Ровенской областях ожидается ночью +1... +3 градусов и днем +11... +14 градусов.

В Хмельницкой области - переменная облачность, ожидается довольно теплая ночная температура воздуха +7... +9 градусов, а днем прогнозируется около +15... +17 градусов.

В Ивано-Франковской области ночь будет похолоднее: -1... +1 градус, а днем столбики термометров покажут +11... +13 градусов.

В Закарпатской области ночью прогнозируется +5... +7 градусов, днем около +13... +15 градусов.

Погода в северных регионах 11 октября

В Киевской и Сумской областях будет переменная облачность, а температура воздуха ночью составит около +3... +5 градусов, днем +13... +15 градусов.

В Житомирской и Черниговской областях столбики термометров ночью покажут +2... +4 градусов, днем будет около +12... +14 градусов.

Погода в восточных регионах 11 октября

В Луганской и Донецкой областях температура воздуха ночью ожидается +4... +8 градусов, днем около +15... +17 градусов.

В Харьковской области будет облачно, столбики термометров ночью покажут +6... +8 градусов, днем +14... +16 градусов.

Погода на юге Украины 11 октября

В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Крыму температура воздуха ночью составит +5... +8 градусов, днем около +16... +18 градусов.

В Одесской области будет облачно, а столбики термометров ночью покажут +7... +9 градусов, днем +15... +17 градусов.