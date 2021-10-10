Антициклон затримається в Україні ще на день, після чого почнеться "мокрий період"

Погода в Україні в понеділок, 11 жовтня, буде досить ясна, але з мінливою хмарністю, і практично без опадів, оскільки вплив північного антициклону ще збережеться в цю дату. "Мінуса" в нічний час очікуються в деяких регіонах, але вдень температура повітря буде цілком комфортна.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру .

Вітер на території країни стихне, і до штормових поривів не доходитиме (очікується близько 5-10 метрів на секунду).

У перший день тижня стовпчики термометрів в середньому по Україні показуватимуть +10... +15 градусів, а от у південних регіонах та на Закарпатті буде тепліше - близько +13... +18 градусів.

Вночі температура повітря буде 0... +5 градусів, при цьому в західних, північних та у Вінницькій областях прогнозується -3... +2 градусів, в Карпатах приморозить до -6 градусів.

У Києві 11 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень +12... +14 градусів, вночі +2... +4 градусів. А в області в темний час доби будуть морози до -3 градусів.

Карта погоди в Україні 11 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що вже з вівторка, 12 жовтня, метеорологічна картина буде змінюватися, і прийдуть дощі.

Так, заливати Україну почне із західної частини - ореол опадів охопить всі області до Житомирської, Вінницької та Одеської включно.

При цьому вдень температура повітря злегка опуститься, а ось вночі навпаки - буде без морозів.

Карта погоди в Україні 12 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Значні дощі 13 жовтня прогнозуються вже майже по всій Україні (крім східних та місцями західних областей). Але 14 жовтня опади припиняться.