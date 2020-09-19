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Ясно і до +28: Діденко розповіла, коли почнеться і скільки триватиме "бабине літо"

Субота 19 вересня 2020 15:19
Ясно і до +28: Діденко розповіла, коли почнеться і скільки триватиме "бабине літо"
Погода в Україні з 20 вересня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Над Україною буде триматися тепла і сонячна погода

Погода в Україні 20 вересня і весь наступний тиждень буде теплою і сонячною. Синоптик прогнозує підвищення рівня тепла до +28 градусів. Також, згідно з прогнозом, стало відомо, коли в Україні закінчиться "бабине літо" і почнуться дощі. Детальний прогноз на неділю і найближчий тиждень синоптик Наталка Діденко опублікувала у своєму Facebook.

"Найближчої ночі очікується +4... +9 градусів, на півдні до +10... +14 градусів, а в північних областях та на північному сході України можливі заморозки 0-3 градуси", - пише синоптик.

У неділю після холодної ночі в Україні знову потеплішає.

"Потужна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску аж з Атлантики досягне і України - антициклон Manfred блокуватиме опади. Карта. Протягом дня в Україні очікуються +20... +24 градуси, хіба що у Чернігівській, Сумській і Харківській областях місцями +17... +19 градусів ", - додала фахівець.

Ясно і до +28: Діденко розповіла, коли почнеться і скільки триватиме &quot;бабине літо&quot;

Погода в Україні з 20 вересня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Також синоптик дала прогноз на 20 вересня для жителів столиці.

"У Києві неділю буде світити сонце. Ніч - холодна, +5... +7 градусів, а вдень передбачається близько +20 градусів", - повідомляє синоптик.

Також Діденко спрогнозувала погоду на найближчий тиждень. За її даними, починаючи з неділі й весь наступний тиждень в Україну буде "класичне "бабине літо" - сонце і тепла погода, до +22... +28 градусів". Дощі очікуються лише з наступних вихідних.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли чекати повернення бабиного літа в Україні.

Також ми писали, що синоптики розповіли, коли в Україні чекати на перші заморозки та сніг.

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