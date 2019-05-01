Зніміть це негайно! Ані Лорак шокувала мережу дивакуватим лбразом

Ані Лорак у безглуздих штанях нарвалася на критику мережі
Ані Лорак опублікувала в соціальній мережі знімок, на якому вона позує в дивних штанях, що візуально додають їй істотного обсягу в стегнах. Відповідний запис зірка оприлюднила в Instagram.
В кадрі Ані Лорак демонструє пишну фігуру, підкреслюючи її чорним топом. А ось сірі штани в зміїний принт додають виконавиці візуально зайві кіло, що виглядає не зовсім зрозуміло.
Користувачі тут же взялися коментувати образ співачки. На цей раз макіяж та зачіска задовольнили фанатів, однак штани здалися досить дивними:
Нагадаємо, що Ані Лорак привітали з новим етапом життя. Є припущення, що виконавиця незабаром виходить заміж.
Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак та "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста у "Крокус Сіті Холі".
Ми писали, що Ані Лорак кличуть назад в Україну. Деякі підписники співачки вважають, що з приходом нового президента, Кароліні будуть відкриті всі двері на всі концертні майданчики країни.