Снимите это немедленно! Ани Лорак шокировала сеть чудаковатым образом

Ани Лорак опубликовала в социальной сети снимок, на котором она позирует в странных штанах, что визуально добавляет ей существенного объема в бедрах. Соответствующую запись звезда обнародовала в Instagram.

В кадре Ани Лорак демонстрирует пышную фигуру, подчеркивая ее черным топом. А вот серые брюки в змеиный принт добавляют исполнительнице визуально лишние кило, что выглядит не совсем понятно.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Пользователи тут же принялись комментировать образ певицы. На этот раз макияж и прическа удовлетворили фанатов, однако штаны показались весьма странными:

Выглядишь нормально, но наряд не очень.

Брюки полнят.

Снимите это немедленно!

У меня скоро случится приступ от таких образов.

Такая же как и все. Разочаровали.

Брюки - плюс три размера в бедрах.

К Киркорову собралась?

Что с ногами?

Напомним, что Ани Лорак поздравили с новым этапом жизни. Есть предположение, что исполнительница в скором времени выходит замуж.

Ранее Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".

Мы писали, что Ани Лорак зовут обратно в Украину. Некоторые подписчики певицы считают, что с приходом нового президента, Каролине будут открыты все двери на все концертные площадки страны.