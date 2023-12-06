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На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны (фото и видео)

Киев, Среда 06 декабря 2023 20:53
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На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны (фото и видео) Главную елку страны зажгли 6 декабря (фото: Telegram/Виталий Кличко)
Автор: Василина Копытко

6 декабря в Киеве на Софиевской площади зажгли главную елку страны. Рождественское дерево украсили в национальных цветах, а на верхушке установили тризуб.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler).

В ходе подготовки публикации использовали материалы: "Вечерний Киев" и Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Как выглядит главная елка страны

"Сегодня, по традиции - в день Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. Наша елка, как и в прошлом году, - искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили за средства меценатов", - написал Кличко.

В этом году тема локации - "Храбрые сердца". Она посвящена нашим защитникам и защитницам. Новогоднее дерево украсили игрушками в форме голубых и желтых сердец, а на верхушке установили Герб Украины.

На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны (фото и видео)На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны (фото и видео)На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны (фото и видео)На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны (фото и видео)Главная елка страны (фото: "Вечірній Київ"/Даша Гришина)

На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны (фото и видео)На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны (фото и видео)На Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны (фото и видео)Главную елку засветили 6 декабря (фото: Telegram/Виталий Кличко)

Также рядом с елкой обустроили фотозону в виде сердца, возле нее установили маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.

За донат каждый посетитель может забрать с собой одно украшение в память. Задонатить можно через qr-коды, которые предоставляют благотворительные и волонтерские организации, что присоединились к инициативе.

Отметим, что в этом году фудкортов на локации не будет.

Раньше мы показывали, как выглядит елка во Львове.

Читайте также о том, где в Киеве приобрести живую елку на Новый год.

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Киев ялинкарік