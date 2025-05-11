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Завтрак Дэвида Бекхэма из двух ингредиентов, который снижает холестерин и насыщает энергией

Воскресенье 11 мая 2025 08:45
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Завтрак Дэвида Бекхэма из двух ингредиентов, который снижает холестерин и насыщает энергией Дэвид Бекхэм рассказал, что ест на завтрак (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Футбольная легенда Дэвид Бекхэм в свои 50 лет в прекрасной форме и является примером здорового образа жизни. Каждое утро он начинает день с завтрака, который помогает поддерживать энергию, выносливость и отличную физическую форму. Узнайте, что именно ест звезда, чтобы оставаться активным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что ест звезда

Бывший футболист поделился своим простым завтраком из двух ингредиентов, который помогает снизить уровень холестерина, и его легко приготовить дома.

Он рассказал, как начинает свой день со своей 13-летней дочерью Харпер.

"Я завтракаю с дочерью каждое утро, прежде чем отвести ее в школу. Она ест бублик со сливочным сыром и огурцом, а я овсянку с ягодами", - сказал он.

Овес - это суперпродукт, богатый клетчаткой, который, как доказано, помогает снизить уровень холестерина, улучшить здоровье сердца и контролировать вес. Продукт содержит бета-глюкан - растворимую клетчатку, которая эффективно снижает уровень глюкозы и холестерина в крови.

Завтрак Дэвида Бекхэма из двух ингредиентов, который снижает холестерин и насыщает энергиейОвсянка с ягодами (фото: Freepik)

Это снижение может помочь минимизировать риск сердечных заболеваний и диабета. Существует много способов включить овес в свой рацион, но, по словам Бекхэма, его любимый способ - это овсянка, которую готовят путем варки овса в воде или молоке.

Для приготовления овсянки, необходимо:

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1 стакан (250 мл) воды или молока
  • щепотка соли

Смешайте ингредиенты в кастрюле и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите овсянку, периодически помешивая.

С чем сочетать овсянку

Чтобы сделать овсянку вкуснее и еще питательнее, можно добавить корицу, фрукты, орехи, семена, арахисовую пасту, миндальную пасту или греческий йогурт.

Можно также добавить яичный белок (в вареном виде или в виде порошка) для дополнительного белка. Особенно среди спортсменов популярен протеиновый порошок, который они могут добавлять в овсянку.

40-граммовая миска овсяных хлопьев содержит около 3 г клетчатки. Овес также содержит некоторую нерастворимую клетчатку, такую как целлюлоза и лигнин, которые важны для здоровья кишечника.

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