Без сніданку - оцінки у школі нижчі: вчені зробили заяву

Вчені з'ясували, що діти, які йдуть вранці на заняття без сніданку, отримують оцінки значно нижчі, ніж ті, хто встигає поїсти перед уроками. Це пов'язано не лише зі звичайними оцінками, а й з результатами за тести, контрольні та іспити.

Що вдалося з'ясувати вченим про взаємозв'язок сніданку та оцінок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Medical Express.

Дослідники з Університету Лідса встановили зв'язок між сніданком та успішністю учнів середніх шкіл у Великій Британії.

Виявилося, що школярі, які снідають рідко або не їдять взагалі вранці, отримують на дві третини оцінки нижче, ніж ті, хто рідко пропускав ранковий прийом їжі.

"Наше дослідження показує, що учні середніх шкіл опиняються в невигідному становищі, якщо вони не отримують ранкову їжу, яка підживлює їх мозок на початку навчального дня. у школі", - розповіла провідний дослідник, доктор Кеті Адольфус зі Школи психології Університету Лідса.

У дослідженні брали участь понад 300 учнів шкіл та коледжів у Західному Йоркширі. З'ясувалося, що 29% рідко чи ніколи не снідають, 18% снідає час від часу, 53% - їдять вранці часто. При цьому у дітей, які їдять зранку, оцінки за успішність у середньому були на 2-3 бали вищими, ніж у тих, хто пропускає ранкову трапезу або їсть сніданок зрідка.

"Це дослідження є цінною інформацією, що підкреслює важливість сніданку у підвищенні успішності учнів та усуненні перешкод на шляху до навчання. Освіта має вирішальне значення для майбутнього життєвого успіху дитини та виходу з бідності, тим самим забезпечуючи доступ кожної дитини до здорового початку дня має бути пріоритетом. ", - наголошують експерти.