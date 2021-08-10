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Сніговий покрив зникне, а тропічні ночі стануть нормою: що буде з Україною через 30 років

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Вівторок 10 серпня 2021 12:15
Сніговий покрив зникне, а тропічні ночі стануть нормою: що буде з Україною через 30 років Кліматолог дала шокуючий прогноз для України до 2050 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Клімат в Україні стрімко змінюється і деякі показники в нашій країні вище глобальних або європейських. Це призведе до того, що до 2050 року снігові покриви взимку можуть повністю зникнути, літо триватиме до п'яти місяців, а тропічні ночі з високою температурою стануть вже нормою.

Такий прогноз для України озвучила відомий кліматолог Світлана Краковська в інтерв'ю для видання "Українська правда".

За словами фахівця, через 20-30 років в Україні будуть дуже теплі зими та майже повністю зникне сніговий покрив. Це не означає, що снігу не буде, але його буде недостатньо, щоб, наприклад, покататися на лижах. Літо стане довшим - до п'яти місяців, три з яких - з високими температурами повітря.

Літо розтягнеться на п'ять місяців

"Кліматичне літо, яке у нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше, триватиме на півдні не три місяці, а п'ять. Три з них будуть з тропічними ночами", - зазначає Краковська.

Вона пояснила, що тропічні ночі - це явище, при якому температура повітря не опускається нижче 20 градусів тепла. Цього року, За словами Краківської, такі ночі були в південних регіонах України, на узбережжі морів, а також у столиці та Чернігові.

"Коли у нас таких ночей було кілька і тільки в південних регіонах - Крим, узбережжя Чорного та Азовського морів. А зараз ми маємо їх і в Києві, і в Чернігові – кілька тижнів таких ночей на рік ми маємо абсолютно точно в останні роки", - пояснила кліматолог.

За її прогнозом, до середини століття такі ночі можуть стати нормою, і спека буде триматися все календарне літо.

Зими теж зміняться

А ось зими в Україні стануть більш м'які та істотні опади можна буде очікувати тільки в кінці січня - лютому. Однак сильних снігових покривів швидше за все вже не буде.

"Зараз оцінки ще тривають, тому що 2020 тільки пів року, як закінчився, і всі ці дані треба ще перевірити на помилки, на однорідність. Але попередні оцінки говорять, що темпи потепління в Україні перевищують глобальні. Вони навіть перевищують середні по Європі. Швидше теплішає в північно-східних регіонах, де у нас холодніше. За умови середнього рівня викидів сніговий покрив зникне до середини століття. Це не означає, що у нас не буде снігопадів або сильних снігопадів – найімовірніше, вони будуть у другій половині зими та в її кінці. Їх ніхто не скасовує. Це означає, що сніг не лежатиме на поверхні", - пояснила Краковська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили важливу заяву про те, що земля нагрівається набагато швидше.

А також розповідали про те, що кліматологи дали сумний прогноз для України до 2100 року.

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